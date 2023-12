Hosszú percekig kellett körbe-körbe autóznia annak, aki a kaposvári vásárral szomszédos üzletház környékén akart megállni vasárnap. Annyian indultak el vásárolni, hogy parkolóhelyet csak elvétve lehetett találni. A vásár bejáratánál is nagy volt a gyalogosforgalom. Szinte mindenki igyekezett megvenni a karácsonyi ajándékokat. A hangosbemondóban többször is elmondták, a szenteste miatt jövő vasárnap nem lesz vásár, helyette rendkívüli vásárt tartanak szombaton. Többen emiatt érkeztek ezen a hétvégén.

A kaposvári Németh Katalin családjának keresett különféle téli ruhadarabokat. Érdeklődésünkre elmondta, úgy tervezi, hogy tavalyhoz hasonlóan 50 ezer forintot költ az ajándékokra. Azért a vásárban szerzi be, mert egy helyen mindent meg tud venni.

Héjjas Józsefné Dombóvárról érkezett a kaposi vásárba. Kérdésünkre elmondta, már mindent megvásárolt unokáinak és dédunokájának, csak apróságokért „ugrottak át” Kaposvárra. Hozzátette, nem szeret az utolsó pillanatban bevásárolni, ezért is vette meg a legtöbb dolgot már hetekkel ezelőtt. Az ajándékokra idén 30–40 ezer forintot szánt.

A tucatnyi ember ellenére az árusok nem feltétlenül voltak boldogok. Makkai István somogyszobi kereskedő sátránál is többen csak az árakról érdeklődtek, vásárolni már jóval kevesebben akartak. – Amekkora most a forgalom, akár májusban is lehetnénk – utalt a kevés vásárlóra a kereskedő. – Nagyon régóta járok már ide olasz és magyar ruhákat árulni, de azt tapasztalom, hogy nem igazán költenek erre az emberek. Somogy több városában is megfordulok és mindenhol ugyanezt látom. Mivel megdrágultak az élelmiszerek, sokan inkább arra fordítják a pénzt – tette hozzá Makkai István.

Több boltban is december 17-én volt az aranyvasárnap, mivel sokan döntöttek úgy, hogy szenteste zárva tartanak. A kaposvári üzletláncokba is sokan tértek be a hétvégén, de a tapasztalatok szerint mégsem vettek annyi mindent, mint évekkel ezelőtt.



Egyelőre csak a hétvégére vásároltak

A Balaton-parti települések áruházaiban jóval többen vásároltak most hétvégén, mint egy átlagos szombaton vagy vasárnap. Az egyik balatonboglári üzletben is sokan keresték a szaloncukrokat, a karácsonyi díszeket, vagy éppen válogattak a játékosztályon. Papp Niki kislányával együtt Balatonőszödről kereste fel a boglári áruházat. Lapunknak elmondta, csak egy átlagos hétvégi bevásárlást tartottak, a klasszikus karácsonyit az utolsó pillanatban tervezi. Hozzátette, azon szerencsések közé tartozik, aki meg tud venni mindent, a drágulás miatt azonban jól meggondolja, mit tegyen a kosárba. A balatonszemesi Mihály Péter is csak a hétvégére vásárolt. Érdeklődésünkre elmondta, nem tervez külön nagy bevásárlást karácsonyra, apránként szerzi be a szükséges dolgokat.





Fotó: Muzslay Péter