A 2022-es év eseményei, a gazdasági helyzet, a hitelezési nehézségek és magas kamatok, az idei évben pedig ráadásként a megugró infláció sem kedvezett különösebben a vásárlási kedvnek a hazai ingatlanpiacon. Az állami otthonteremtési támogatások jövő évtől hatályos változásai azonban új lendületet adtak a szegmensnek, vannak, akik azért léptek a piacra és kezdtek ingatlankeresésbe 2023 során, mert jövőre már elesnének a támogatásoktól, és vannak olyanok is, akiknek épp az új támogatási rendszer kedvez majd jobban. „Jövőre a CSOK Pluszt igénylő házaspárok számára jelentős kedvezmény, hogy első közös lakásuk vásárlása esetén feleződik az önerő, tehát a kiszemelt ingatlan vételárának 20%-a helyett mindössze 10%-os indulótőke is elegendő, hogy belevágjanak az otthonteremtésbe.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. „Nagy könnyebbség a vásárlók számára, valamint jelentősen bővíti a jogosultak körét, hogy a jogalkotók nem csupán a ténylegesen első lakásukat szerzők számára tették elérhetővé a támogatást. Azok a párok is pályázhatnak a kedvezményes kölcsönre, akiknél vagy az egyik, vagy mindkét félnek van már ingatlan a birtokában, de közös tulajdonuk még nincs.” – folytatta a szakértő.

Az első lakásukat vásárlók aktivitása tavalyhoz képest számottevő arányban javult 2023 során, a fővárosban ugyanis 2022-ben átlagosan 16%-os arányban, míg vidéken 21%-ban voltak jelen az ingatlanpiaci tranzakciókban a Duna House Barométer adatai szerint. Az idei év első tizenegy hónapjának adatai alapján jelenlétük fokozódott, a fővárosban 21, vidéken 26%-ra nőtt az első lakásukat vásárló ügyfelek aránya. A budapesti első lakást vásárlók átlagosan 42 millió forintot meghaladó összeget fordítottak ingatlanvásárlásra idén, ezért az összegért átlagosan 56 négyzetméteres lakásokat, házakat kaptak. A vidéki területeken azonban jóval csekélyebb összegből is kivitelezhető az otthonteremtés, hiszen megközelítőleg 80 négyzetméteres ingatlanjaikra a fővárosinál 12 millió forinttal kedvezőbb áron szerződhettek.

Országos viszonylatban az összes ingatlantranzakció 19%-ban szerepelt első lakást vásárló ügyfél a vevői oldalon, az átlagos ingatlanvásárlásra szánt összeg a Duna House értékesítési adatai alapján 32,8 millió forint volt, amelyért egy többtagú család számára is élhető, 75 négyzetméteres lakást vagy házat is kaphattak a vevők. Az első lakásra szerződő ügyfelek 23%-a budapesti ingatlant választott, 19%-uk Pest, 10%-uk Bács-Kiskun, 9%-uk Komárom-Esztergom vármegyében költözött első saját ingatlanába.

A fővárosi első lakást vásárlók több mint fele, 55%-a téglaépítésű lakást vett, amelyért átlagosan 41 millió forintot fizetett, ez 846 ezer forintos átlagos négyzetméterárat és 49 négyzetméteres alapterületet jelentett. Házgyári lakást az esetek 31%-ban választottak az ügyfelek, azonban vételár szempontjából ők sem jártak sokkal jobban, hiszen számukra is átlagosan 39,6 millió forintos kiadás volt a lakásvásárlás, azonban 7 négyzetméterrel tágasabb, 56 m2-es otthonra tehettek szert. Családi házra – ami átlagosan 79 négyzetméter nagyságú a statisztika szerint – 10%-uk szerződött, amiért 42,4 millió forintos vételárat fizettek. „A fővárosi első lakást vásárlók elenyésző arányban, mindössze 3%-ban választottak maguknak újépítésű otthont, ami érthető is, hiszen több mint 20 millió forintos plusz kiadást, közel 62 millió forintos költséget jelent egy 60 négyzetméter körüli új lakás megvásárlása a fővárosban.” – árulta el Benedikt Károly.

Ami az aktuális ingatlanárakat és kínálatot illeti, örömhír, hogy első lakásként akár egy, kettő vagy három gyermekkel is számol egy család, az alapterületre és a maximális vételárra vonatkozó előírások figyelembevételével, lényegében lokációtól függetlenül bárhol az országban vásárolható CSOK Pluszos használt lakás, beleértve Budapest mind a 23 kerületét is. Bőven van is miből választani, hiszen az ingatlanközvetítő aktuális használtlakás-kínálatának közel 65%-a haladja meg az egy gyermek esetén szükséges 40 négyzetméteres alapterületet és felel meg a maximumként megadott 80 millió forintos értékhatárnak is egyben. Új ingatlan esetében ugyan már szűkülnek a lehetőségek, de azokban a fővárosi kerületekben, ahol 1,3 millió forint alatti négyzetméteráron kapható új lakás, még a háromgyermekes családok számára sem álom a CSOK Plusz segítségével egy új, legalább 60 négyzetméteres élettérrel rendelkező otthon.

„Az új támogatási forma mind a használt, mind az új ingatlanok szegmensében fokozhatja majd a piaci aktivitást, emellett serkentő hatással lesz a lakáshitel-piacra is. Mind az első lakásukat szerzők, mind pedig a nagyobb ingatlanba vágyó családok így egyaránt nyertesei lesznek a kedvezményes kamatot kínáló támogatási formának jövőre az ingatlanpiacon.” – emelte ki az ingatlanközvetítő szakembere.