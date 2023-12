Bucikban áll a bejgli tésztája a toponári pékségben. Miután elég időt pihentették, géppel nyújtják, majd belekerül a töltelék. – Tíz éve ugyanazt a hagyományos receptet használjuk, fele-fele a tészta és töltelék aránya, diót és mákot rakunk bele – mondta el Tóth Tamás, a Deseda pékség vezetője. Hozzátette: készül még gesztenyés és megrendelésre szilvás bejgli is. – Klasszikus omlós tésztát használunk, a pozsonyi kiflijét, ami védett termék. Nagyon fontos a megfelelő zsírtartalom, ez szavatolja, hogy megjelenjen a klasszikus márványosság a tetején – mutatta Tóth Tamás, miközben a tésztákra helyezte a forrázott, dióból, cukorból készült tölteléket. – A bejgligyártás egész napos történet nálunk, elsősorban nem a kelesztés a legfontosabb, hanem jól át kell hűteni a tésztát, hogy lehessen dolgozni vele és ne szakadjon. Miután betöltjük, a tetejére tojássárgája kerül, majd ha megszáradt, következik a tojásfehérje – mondta a pékség vezetője. Hozzátette: az alapanyagok ára folyamatosan emelkedik, de próbálták kigazdálkodni a drágulást. – Nem emeltünk az árakon, mi négyszáz grammosat gyártunk 1500 forintért. Az árakban és a méretben is nagy különbségek vannak, akad, amit 7-800 forintért kínálnak, de hallottunk extrém hatezer forintosról is – jegyezte meg Tóth Tamás. Kiemelte: mielőtt nagyobb mennyiséget készítenek, a dolgozókkal tesztelik. Az ünnepek előtt 3-400 rúd bejglit sütnek és idén elkezdtek kisebb snackeket is gyártani belőle. – Jó ötletnek bizonyult, hogy néhány dekát az ünnepek előtt a különböző ízű bejglikből meg tudnak vásárolni – mondta el a pékség tulajdonosa.

Fotó: Lang Róbert

A mindenmentes édesség az átlagosnál drágább

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke korábban elmondta: a cukrászdai bejglik ára idén drasztikusan nem emelkednek, inkább csak az infláció mértékével növekszik. Hozzátette: három-négyezer forint között is lehet már minőségi bejglit találni a cukrászdákban, ami azonos árkategória a tavalyi évhez képest, de a legtöbb helyen négy-ötezer forint között kínálnak egy rúd bejglit. Megjegyezte: az ételintoleranciával küzdő vendégeknek valamivel magasabb árakkal kell számolniuk, de a különbség nem kiugró. Kiemelte: idén negyedik alkalommal hirdették meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára. Az ínyenc kategóriában somogyi győzelemnek is örülhettünk, a siófoki Dinasztia Cukrászda Adventi pirkadat süteménye aranyérmes lett.