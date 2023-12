Szigeti Mónika, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, pszichológus úgy véli: egészen kicsi gyerekeknél még nagyobb szabadsága van a szülőnek a megfelelő ajándékok kiválasztásában.

Egy óvodás gyermek még kevésbé tudja konkrétan megfogalmazni vágyait, jóllehet megvannak például azok a rajzfilm­figurák már ennél a korosztálynál is, melyekhez illeszkedhet az ideális ajándék. De ebben az életkorban még nagyobb a szülő merítési lehetősége, és általa hasznosnak vélt, akár valamilyen fejlesztő játék is kerülhet az ünnepi fenyő alá.

A kamaszokkal már nehezebb a helyzet Szigeti Mónika szerint, hiszen ez az a kor, amikor már konkrét kérésekkel bombázzák a szülőt, sok esetben a család kasszáján is túlmutató értékű holmikra vágynak a fiatalok. – Azt gondolom, figyelembe kell venni az ésszerűség határait, nem értek egyet azzal, hogy családok nagyobb anyagi terhet, esetleg hitelt vállaljanak a karácsony kedvéért – tette hozzá a pszichológus. – Fontos megtanítani a gyermeknek, hogy határok vannak ebben a kérdésben is. A pszichológus szerint érdemes egyensúlyra törekedni, azaz a családi büdzsének megfelelően lehet valamilyen vágyott és valamilyen szülői célt szolgáló ajándék is a fa alatt. – Ha a gyermeknek szüksége van például korcsolyára, amit iskolai foglalkozásokon is használna, akkor az máris kettős célt szolgál – tette hozzá. – De ha most jött el az idő egy mobiltelefon beszerzésére, azt is jó nagyobb ünnephez, jelen esetben karácsonyhoz kötni. Persze utóbbinak közös és felelős szülői döntésen kell alapulnia. Lényeges, hogy egyetértés legyen a családban ebben a kérdésben.

– Nem gondolom, hogy ha ma már 12-13 éves kornál későbbre halasztható ez, még akkor sem, ha ezáltal egy kicsit maga ellen is cselekszik a szülő. Ezt ma már nem lehet megúszni – mondta a pszichológus.

Ahogy a vágyak egyre konkrétabbá válnak, úgy az öröm, a hála tartóssága is csökken. – Mindez persze nevelés kérdése is, de a mostani gyerekeknek kevesebb várakozásra van szükségük, hogy megkapjanak bizonyos dolgokat, mint a korábbi generációknak – jegyezte meg Szigeti Mónika. – Ezért a vágyott holmik kevésbé lesznek értékesek számukra hosszú távon. Ebből adódik, hogy nem tart ki addig az öröm, mint ahogy a mai felnőttek gyerekkorában kitartott.