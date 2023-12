Ivusza Balázs 12/C osztályos tanuló most először indult a vetélkedőn, melynek Dombóvár adott otthont. A kaposvári diák harminc tanuló közül az előkelő hetedik helyen végzett. Mint megtudtuk, a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság eseményein kívül az Aranycsapat történetéből és Buzánszky Jenő pályafutásából valamint a kajak-kenu olimpiákon elért magyar eredményekből is fel kellett készülnie. A szakképzési centrumnál azt is közölték, a hatalmas lexikális tudásra épülő verseny anyaga sokrétű témákat ölelt fel.