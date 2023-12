Ajándékot hozott a Somogyi Vadászhölgyek Klubja a görgetegi iskolásoknak. Szabó Lászlóné – az egyik vadászhölgy – lapunknak elmondta: huszonöt diáknak sikerült örömteli meglepetést okozniuk. – Miután megkaptuk a diákok neveit és azt, hogy milyen korosztályhoz tartoznak, azonnal nekiláttunk a csomagok összeállításának – mondta. – Nagyjából tíz-tízezer forint értékben rejtettünk el ajándékokat a meglepetésdobozokba.

Szabó Lászlóné a szervezetről elmondta: 2013-ban alakultak és valamennyiük szenvedélye a vadászat, de mellette a karitatív tevékenységet is rendkívül fontosnak tartják. Iskolákat, időseket, sportolókat, egészségügyi intézményeket egyaránt támogattak az utóbbi tíz évben, összesen mintegy négymillió forint értékben. Hozzátette, hogy a vadásznapokon is sok adomány folyik be, s ezeket szintén karitatív tevékenységre fordítják. Ezúttal Görgetegre esett a választásuk. A gyerekek a katolikus parókián vehették át a nagy és díszes csomagokat, amelyeket a vadászhölgyek személyre szólóan állítottak össze mindegyiküknek.



Fotó: Györke J.

Vendéglátás kaláccsal és üdítővel

Szabó Lászlóné vezetésével öt vadászhölgy képviselte a szervezetet. A köszöntőt követően a gyerekek kibonthatták a csomagokat. A csomagbontást szeretet-vendéglátás követte. Mivel jócskán elmúlt az ebédidő, fogyott is a sok sütemény és kalács a finom teával és üdítővel.