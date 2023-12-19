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2 órája

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SIÓ MOZI műsor         2023.12.21-27.

 

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FIGYELEM! DECEMBER 24-én a 14:30 után kezdődő előadások ELMARADNAK!

 

PREMIER!

AQUAMAN ÉS AZ ELVESZETT KIRÁLYSÁG 3D (SZ) (16)

11:30, 17:45

 

PREMIER!

AQUAMAN ÉS AZ ELVESZETT KIRÁLYSÁG 2D (SZ) (16)

20:00

 

PREMIER!

A GYŐZTES GÓL (SZ) (18)

20:30

 

PREMIER!

AZ ELSŐ IGAZI KARÁCSONY (SZ) (12)

14:30

 

PREMIER!

VALAMI VAN A PAJTÁBAN (SZ) (16)

21:00

 

PREMIER!

IGAZÁBÓL SZERELEM – 20 ÉVES FELÚJÍTOTT JUBILEUMI KIADÁS (SZ) (12)

csak 25-én 16:30

 

WONKA (SZ) (6)

14:00, 18:15

 

SEMMELWEIS (SZ) (12)

21-23-ig és 26-27-én 16:30

 

MASHA ÉS A MEDVE 2. – DUPLA MÓKA (SZ) (KN)

12:45

 

KACSALÁBON 3D (SZ) (6)

13:45

 

KACSALÁBON 2D (SZ) (6)

15:45, 19:00

 

KÍVÁNSÁG (SZ) (6)

12:00, 16:15

 

MANCS ŐRJÁRAT: A SZUPERFILM (SZ) (6)

22-27-ig 10:45

 

FIGYELEM! DECEMBER 24-én a 14:30 után kezdődő előadások ELMARADNAK!

Címkék#SIÓ MOZI#előadás#műsor

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