2 órája
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SIÓ MOZI műsor 2023.12.21-27.
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FIGYELEM! DECEMBER 24-én a 14:30 után kezdődő előadások ELMARADNAK!
PREMIER!
AQUAMAN ÉS AZ ELVESZETT KIRÁLYSÁG 3D (SZ) (16)
11:30, 17:45
PREMIER!
AQUAMAN ÉS AZ ELVESZETT KIRÁLYSÁG 2D (SZ) (16)
20:00
PREMIER!
A GYŐZTES GÓL (SZ) (18)
20:30
PREMIER!
AZ ELSŐ IGAZI KARÁCSONY (SZ) (12)
14:30
PREMIER!
VALAMI VAN A PAJTÁBAN (SZ) (16)
21:00
PREMIER!
IGAZÁBÓL SZERELEM – 20 ÉVES FELÚJÍTOTT JUBILEUMI KIADÁS (SZ) (12)
csak 25-én 16:30
WONKA (SZ) (6)
14:00, 18:15
SEMMELWEIS (SZ) (12)
21-23-ig és 26-27-én 16:30
MASHA ÉS A MEDVE 2. – DUPLA MÓKA (SZ) (KN)
12:45
KACSALÁBON 3D (SZ) (6)
13:45
KACSALÁBON 2D (SZ) (6)
15:45, 19:00
KÍVÁNSÁG (SZ) (6)
12:00, 16:15
MANCS ŐRJÁRAT: A SZUPERFILM (SZ) (6)
22-27-ig 10:45
FIGYELEM! DECEMBER 24-én a 14:30 után kezdődő előadások ELMARADNAK!