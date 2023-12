A Mikulás a boglári gyerekekhez is megérkezett Bogláron is, a legkisebbek a Varga Béla Művelődési Házban találkozhattak a nagyszakállúval. Bodrogi Attila, intézményvezető lapunknak elmondta: az idén is színvonalas programmal készültek a kicsiknek. A budapesti Pódium Színház előadásában egy mesejátékot nézhettek meg, ezután mind a 280-an személyesen vehették át ajándékukat. A gyerekek közül többen elégedetten konstatálták, hogy bizony az igazi Mikulással találkoztak Szent Miklós napján.