– Egy kisváros életében miként lehet jelentős kultúraközvetítő erő egy művelődési ház?

– Komplex feltételrendszernek kell teljesülnie. Mindenekfelett: legyen igény a kultúrára. Ha ez kevésbé van jelen, szükséges megmutatni a közművelődés kínálta lehetőségeket. Fontos bevonni az embereket, s belső igénnyé emelni azt, ami eddig hiányzott az életükből, vagy mélyen szunnyadt. Amennyiben több, hasonló érdeklődésű ember találkozik egy nyitott szellemiségű térben, könnyebb közösségeket alkotni, jóllehet: fontos, hogy a támogatói hozzáállás is meglegyen. Infrastrukturális feltételek, anyagi kondíciók és munkájukat hivatásként megélő, kiváló szakemberek nélkül egy vidéki művelődési ház képtelen volna közszolgáltatások elvégzésére.

– Utcákra, terekre is ki kell vinni a kultúrát, a művészetet, hogy még többeké legyen világító ereje…

– Nagyszerű kezdeményezéseket láthatunk már országszerte. Nekünk az adventi vásárunk az, amely valóban az „utcán” zajlik, a városközpontban. Ilyenkor a helyi óvodások, iskolások, amatőr csoportok kedveskednek műsorral, de szép adventi koncertekre invitáljuk akár a rendezvénysátorba vagy a templomainkba az érdeklődőket, így is ráhangolva az adventi lelki világosságra. A rendezvénysort Mészáros János Elek nyitja meg, majd a Cantores Ecclesiae fúvósegyüttes ad koncertet a katolikus templomban, és az utolsó vasárnap Kegye János pánsípművészt fogadhatjuk a református templomban. Úgy vélem, a ránk váró meghitt pillanatok a közösségi érzés boldogságán túl fogódzót és erőt adnak az élethez.

– Mindemellett az épületfelújításra koncentrálnak. Szépészeti műtéteken is átesik a ház?

– Alapvetően energiatakarékossági szempontok jegyében újul meg az épület. Ilyen lesz a hőszigetelés, a fa nyílászárók cseréje, a hőszivattyúval való fűtés a nagyobb termekben, de megújul az emeleti terem is, ahol valóban esztétikai beavatkozások történnek. A könyvtárban fűtéskorszerűsítés zajlik, továbbá a homlokzati portál is megváltozik. Ezenfelül az udvarbelső is átalakul; megépül a régóta várt állandó színpad, és a sütő-főző helyek is modernebb köntösben lesznek újraépítve. Remélhetőleg 2024 végére befejeződnek a felújítások.

– Jeles népművész az intézmény névadója, kinek családjából nem kopott ki a faragás, mi több a festészet. Kapoli Ilona Szigetváron élő festőművésszel, gondolom, van némi kapcsolatuk…

– Nagyszerű élmény volt a festőművésznővel személyesen is találkoznom kaposvári kiállításmegnyitóján. Ilona lelkesen mesélt nekünk a nagyapai örökségről és a művészet iránti elköteleződéséről. Szeretném, ha a több mint 60 éve megnyílt intézmény jövő évi átadásán az ő festményeiből rendezett tárlattal tisztelegnénk a névadó, id. Kapoli Antal életműve előtt is. Erre minden esélyünk megvan.

– Amikor munkatervet készít, nem okoz dilemmát a popularitás és a minőség aránya? Vagy a minőségi is lehet populáris?

– Ezek sohasem egyszerű kérdések, ám az utóbbi kérdésben rejlő válaszban hiszek. Igen, lehet, ám ez nagyban függ a környezettől, az emberek befogadókészségétől. A kulturális ágazat sohasem lesz nyugvó állapotú terület. Egy idő után érzékeli az ember a helyi igényeket és azokat a réseket, ahol a magasabb kultúra részére nyújthatunk teret. Én minden évben összehívok egy kulturális fórumot a magyar kultúra napja alkalmából. Az ott zajló közös beszélgetések is formálják az igények és a lehetőségek mentén készülő éves tervet.

– A képviselő-testületi tagok milyen gyakran látogatják rendezvényeiket?

– Akad, aki aktívan részt vesz és segít, s van, akit jóval kevesebbszer látunk. Tudom, hogy munka mellett nehéz társadalmi feladatokat vállalva mindenhol jelen lenni, de szükséges a példamutatás, s természetesen egy-egy rendezvény óriási lehetőséget kínál a városlakókkal való találkozásra. Ez mindenkinek előnyös…

– Miként szólíthatók meg, s vonzhatók be a fiatalok?

– Nehezet kérdez. Ez örök dilemma. Koruknál, természetüknél fogva inkább bekuckóznának, elbújnának a felnőtt-társadalom elől, vagy éppen ellenkezőleg: hangos bulikat tartanának, s ekkor főként a vármegyeszékhelyt látogatják. Sajnos az okoseszközök már egy másik világba vonták be őket. Beszélgetéseik, társas érintkezéseik többsége ezeken keresztül történik. Olykor ugyan nálunk is összejönnek baráti társaságokkal. Tapasztalatom szerint a kulturális orientáció a családban kell, hogy elkezdődjön, erre építhet az óvoda, az iskola, a komplex nevelés, s nem feledhető: a kultúraközvetítésben óriási szerep jut a művészeti iskoláknak. Szerintem akkor lesz egy fiatalból is kultúrafogyasztó, ha már korai éveiben találkozik a kultúrával, esetleg művelője lesz. Nálunk a szakköri foglalkozásokon – mézeskalács-, csuhé-, gyertyakészítés, horgolás, makramézás – kapcsolódik a hagyományőrzés és a kreativitás, de a családi rendezvényeinket is említhetném, amelyeken a részvétel a járványt követően ugrásszerűen megemelkedett. Ilyenek a farsangolás, húsvétolás, vagy a traktoros szüreti felvonulás. Úgy vettem észre, hogy az emberek rájöttek, mennyivel jobb együtt megélni az életet, mint otthon a sok „kütyüt” nyomkodva, magányosan, unatkozva átvegetálni a napokat.

– Többször tartottak itt ingyenes színházi előadásokat. Mikor ismétlődhetnek meg ezek az esték?

– A művelődési ház nagyterme eredetileg is színházteremnek épült. Hatalmas színpaddal rendelkezünk, és még mindig közel 300 főt le tudunk ültetni. Evidens lenne, hogy nagyon sok előadással töltsük meg a színháztermet, ám a lehetőségeink igencsak korlátozottak. A Déryné Program által viszont szinte ingyenesen tudunk hozzájutni produkciókhoz, viszont most a felújítás miatt várni kell ezekre a lehetőségekre.

– Advent angyalai itt repkednek a fejünk fölött. Mit kérne tőlük a városnak?

– Békét és szeretetet! Azt, hogy mindenki átélhesse az ünnep örömét, hogy mindenki szívében ott éljen a remény: azok a nehézségek, amelyek a hétköznapokat nehezítik, nem véletlenül vannak. Mindennek célja van az életben. Én hiszek abban, hogy Isten eszközei vagyunk egy úton, aminek a végkifejletét csak ő láthatja.

– És a művelődési háznak?

– Sok embert, akik szeretnek együtt lenni közösségben, akik kultúrára vágynak, akik egymásnak is tudnak adni, és megértéssel fordulnak mások felé. Ezen túl: összefogást, mert közösségben könnyebb a lét.

A szíve már örökre Somogyé lett

Keserű Valéria művelődésszervezőként végzett Pécsett. Gyermekkorában az Ormánságban, Sellyén nőtt fel édesanyjával és testvérével, mivel szülei elváltak. Kadarkútra háziorvos párja révén került, akivel közös leányukat nevelik. Az intézményvezető élete egyik meghatározó élményének tartja, amikor felfedezhette, nem véletlen, hogy Kadarkút lett a lakhelye. Az egyik nyugdíjas-találkozón távoli apai rokontól tudta meg: apai nagyanyja visnyeszéplaki lány volt, nagyapja patosfai, apai dédapja pedig kálmáncsai, de távoli rokona is itt él a városban a Rákóczi-ágon. Szíve egyik fele baranyai, másik fele somogyi, de azt vallja: kulturális missziója Somogyhoz köti.