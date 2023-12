Különböző méretű és ruhájú manókat készítettek a Szentgáloskéri Óvoda pedagógusai és a gyerekek szülei. De apró karácsonyfadíszeket is választhatott az, aki a petákvásáron szeretett volna beszerezni ajándékokat. A befolyt összeget a gyerekek kirándulására költik majd, ahogyan teszik ezt minden évben, hiszen az intézmény rendszeres résztvevője a vásárnak.

Akárcsak a Jákói Óvoda, amelynek standján olyan díszek is sorakoztak, amelyek az újrahasznosítás jegyében készültek. Óvodai eszközökre fordítják a befolyt összeget.

A Szántó utcai Óvoda standjánál is a pedagógusok által készített szépséges dekorációk sorakoztak. A kiválasztott tárgyra szánt összeget egy befőttesüvegbe gyűjtötték, a vásár végeztével befolyt összeget új játékokra fordítják ők is.

Az Arany János utcai Óvoda pedagógusai is kitettek magukért: ujjbábok, karácsonyfadíszek és mézeskalácsok is sorakoztak a standjukon.

Rengeteget dolgoztak a standjukra kihelyezett árukon a Kutyatár Egyesület önkéntesei. Azért vesznek részt a vásáron, hogy a mentett kutyák ivartalanítására gyűjtsenek.

Az intézmények és szervezetek egészen csütörtökig kínálják színes portékáikat.