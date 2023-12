Nem hagyta, hogy az enyészeté legyen a nagyszülői szőlő, így maga kezdte művelni. – A nagyszüleim a hatvanas évektől foglalkoztak borkészítéssel, és már egész kisgyerekként jártam velük a birtokra. Így mindig is közel állt hozzám a borkultúra, belülről jött az indíttatás, hogy belefogjak egy saját borászat létrehozásába, mondta Bérdi Dániel, alapító. Így indult a kaposvári Bérdi Pincészet története, amely újabb állomásához érkezett azzal, hogy egyedüli helyi borászatként a kaposvári adventi vásáron is megtalálható. – Egész decemberben nyitva leszünk a Kossuth téren, ahol meg lehet kóstolni a kékfrankos alapú forralt borainkat, mondta a Sonline Podcast friss adásában Bérdi Dániel a borászat tulajdonosa.

Akitől azt is megtudtuk, hogy egy különleges ízesítésű forralt bort is készít. – Ez is kékfrankos alapú, de méz és aszalt szilva is kerül bele, tette hozzá. Személyes kedvence a Bérdi Pincészet olaszrizlingje, árulta el a borkészítő. Aki akkor lenne legboldogabb, ha kisfia ugyanúgy továbbvinné a borkészítés hagyományát, mint ahogyan ő is tette. – Az útnak melyen járunk sincs vége, mindig van előrébb. Évről-évre tudatosul bennem, hogy milyen sok mindent nem tudok még, mennyi mindenre tanít a természet. Amely szeretete úgy látom, ragadós. A szikra izzik a következő generációban, a kisfiamban, de majd rajta múlik mennyire ivódik belé ez a szemlélet. A legnagyobb öröm az lenne, ha ő is beleszeretne a szőlő és bor világába, tette hozzá Bérdi Dániel.

Hallgasd meg a beszélgetést!