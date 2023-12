– A csokraink és virágboxaink ehető pillecukorból vannak, de hoztunk mézeskalács, habcsók termékeket, valamint textil Mikulás zsákokat, sőt még a közelgő Luca napra gondolva búzával teli figurákat – mondta el Aranyi Lilla, aki barátnőjével, Ritecz Viviennel készíti a kézműves alkotásokat gyékényesi otthonában. Hozzátette: másodszor járnak a kaposvári nagypiacon, leginkább online értékesítik termékeiket. Az új csarnok bejárata előtt különleges adventi koszorúkat, kopogtatókat árultak. Szinte minden húspultnál sorok kígyózták, tekeredett a kolbász a hurka a szatyrokba egy maréknyi töpörtyű mellett.

– Húsokat és zöldségeket vásárolok a hétvégi főzéshez és tervezek kocsonyát is készíteni, mert nagyon szeretem – mondta el Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna. A kaposvári nyugdíjas hozzátette: már karácsonyra is vásárol, mert ilyenkor nincs még tömeg, a húsokat lefagyasztja. Rajta kívül többen döntöttek így, például a halászléhez a pontyszeleteket, belsőséget is keresték már. Sütőtökből sem volt hiány. – Szerintem még januárban is tudok hozni – mondta mosolyogva Szili Dezső.