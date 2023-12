Fej fej mellett haladnak a népszerűségi listán az olcsóbb hagyományos és a nagyobb értékű, különleges ajándékötletek – derült ki az egyik leglátogatottabb hazai webáruház nagy ünnepi felméréséből. A kutatásból arra is választ kaptunk, hogy leginkább 5 és 20 ezer forint között vásárolunk személyenként, és még mindig a legkisebbeket halmozzuk el a legtöbb ajándékkal.

Közel 15 ezer felhasználó töltötte ki a Pepita.hu, Magyarország egyik legnagyobb webáruházának átfogó kérdőívét, amely az ünnepi ajándékvásárlási szokásaikról kérdezte a vásárlókat. A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy az elmúlt időszakban nem sokat változtak a hazai lakosság ajándékozási szokásai, azonban – sokszor extrém – kivételek természetesen most is akadtak. A klasszikusok mellett a kisállat még mindig az egyik legnépszerűbb meglepetés, viszont fontos, hogy csak felelősséggel és hosszútávra vásároljunk kedvencet. Jól teljesítenek a különböző kütyük is, legyen szó konzolokról vagy éppen erotikus játékszerekről.

Mikor, mennyit és mennyiért?

Jó hír, hogy előre gondoskodnak az ajándékok beszerzéséről a megkérdezettek: a válaszadók több mint fele már az őszi hónapokban, közel 44 százalékuk pedig december első két hetében tudja le az egyik legnagyobb energiát felemésztő feladatot. A halogatók táborát mindössze csak 3 százalék képviseli, ők azok, akik az utolsó pillanatokra hagyják a vásárlást. Alig több mint egy százalékban vannak azok, akik már az év elejétől kezdve teljesítik a virtuális vagy fizikai értelemben vett ünnepi beszerzőtúrát.

A megvásárolt ajándékok mennyisége tekintetében a mérleg nyelve egyértelműen a halmozók felé mutat: a válaszadók háromnegyedének tervei között szerepel több kisebb csomag átadása, ötödük pedig egyetlen nagy meglepetést tervez. A megkérdezettek 4 százaléka viszont egyáltalán nem vesz részt a karácsonyi őrületben. Még meglepőbb adat, hogy az év végi ajándékesőt nem megtakarításokból, hanem legtöbben a szokásos havi költésükből fedezik, és csak a válaszadók 42 százaléka nyúl ilyenkor a malacperselyhez. A válaszok alapján legtöbben 5000 és 20 000 forint között vásárolnak személyenként, míg az 50 000 forint feletti költés a legritkább, alig több mint két százalék. A középmezőnyt erősítik az 5000 forint alatti vásárlások, valamint a 20 000 és 50 000 forint közötti ajándékok.

Kiket szeretünk a legjobban? Mibe öltöztetünk?

Egyáltalán nem meglepő, hogy a gyermekek az ünnepek legnagyobb nyertesei, ugyanis közel 70 százalékban rájuk gondolnak elsőként az ajándékozók. Őket követik sorban a férjek, feleségek és partnerek – minden ötödik válaszadó jelölte ezt az opciót. A maradék tíz százalékot alkotják a szülők, maguk a válaszolók és a barátok, ismerősök, nagyszülők, távoli rokonok, valamint a szeretett anyósok és apósok. Az ajándékozás napja még mindig a korábbi magyar hagyományokat követi. A nagy csomagbontás ideje a válaszolók 80 százaléka számára továbbra is szenteste napján esedékes, őket követik messze lemaradva az angolszász szokások hívei, akik december 25-én lepik meg szeretteiket. Csak közel két százalékuk ajándékoz karácsony másnapján, a többiek pedig egyáltalán nem, vagy más napokon nyújtják át a becsomagolt meglepetéseket.

Apropó, csomagolás. A legtöbben – 40 százalékban – még mindig a legegyszerűbb csomagolópapírba tekerik az ajándékokat, kissé lemaradnak mögöttük azok, akik ilyenkor a pompásabb díszpapírokat, szalagokat és masnikat választják. Külön öröm a nagy ünnepi ajándékesőben, hogy egyre népszerűbbek a környezettudatos csomagolóanyagok, nagyjából minden ötödik válaszadó gondol a jövőjére. De vannak olyanok is, akik nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget, minden tizedik megkérdezett ugyanis egyáltalán nem csomagolja be az ajándékokat, vagy egyenesen szeretteik címére rendel a webáruházból.

Mi kerül végül a fa alá? Hol töltjük a szentestét?

A Pepita.hu webáruházból a karácsonyi szezon első hónapjában több mint félmillió terméket rendeltek meg a felhasználók. A november 1. és december 5. közötti időszak legnépszerűbb termékei között egyaránt megtalálhatók az ünnepi dekorációk – fényfüzérektől egészen a műfenyőkig –, a társas- és fejlesztőjátékok, a babák és plüssállatok, a csocsóasztalok és kiegészítői, valamint a játékkonyhák és játékhangszerek. A legtöbbet viszont többek között játékkonzolokra és kontrollerekre, kávéfőzőkre, televíziókra, mobiltelefonokra, elektromos járművekre, porszívókra költenek a magyarok. Természetesen emellett a legvágyottabb karácsonyi ajándékok továbbra is a háziállatok (kiskutyák, macskák, kisemlősök, teknősök), de az egzotikus utazások, az ékszerek és gyűrűk, vagy például a nagy értékű ajándéktárgyak is előkelő helyen szerepelnek. Bár elsőre meghökkentőek és sokszor arcpirító élményt is okoznak, a szexi fehérneműk és az elemes intim játékok szintén kedveltek a fantáziadús válaszadók között. Továbbra is hatalmas divatnak számít a lánykérés karácsonykor, vagy éppen a közelgő gyermekáldás bejelentése nagy családi körben. Emellett még mindig népszerűek az extrém élmények (pl. ejtőernyőzés, hőlégballonozás, versenyautózás), vagy a személyre szabott ajándékok, (pl. fotókönyvek, versek, személyre szabott művészeti alkotások vagy dalok), amiket az átgondoltság és a befektetett munka tett különlegessé. December 24. a legtöbbek számára továbbra is legszűkebb körű családi együttlétről szól, aminek legfőbb helyszíne a jól megszokott otthon. A válaszadók közel ötöde választja a tágabb értelemben vett, meghitt családi környezetet, és csak minden kétszázadik megkérdezett választ magának ilyenkor belföldi vagy külföldi úti célt.