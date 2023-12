Aki úgy döntött a Kaposvári Nagypiacon vadászna minőségi és jó árú termékek iránt ezúttal sem csalódott. Sokan vitték a téli vitaminpótlásnak sem utolsó narancsot és mandarint, amely halmokban állt az árusoknál. Jól fogytak a házi szörpök és roppanós piros alma is. De aki igazán szemfüles volt még szőlőt is talált a piacon, igaz ez már olasz vagy spanyol származású és jóval drágább is, mint a mi tájaink gyümölcse. S az ugyancsak egészséges savanyú káposzta is jól fogyott. Az őszi szezon nagy slágere a sütőtök is még megtalálható volt a Kaposvári Nagypiacon. De sokan jöttek azért, hogy ünnepi hozzávalókat szerezzenek be. A bejglibe és gubához való mákot többen tették kosarukba, ahogyan a dió is kelendő árucikk volt a pénteki piacon. A fogvacogtató hidegben már csak kevesen lézengtek a szabadban, aki csak tehette a csarnokban vásárolt. A régi épület bejáratánál már fenyőfák is feltűntek, de az igazán nagy karácsonyfa árusítás még várat magára.