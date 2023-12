A legnagyobb leégett épületként tartják számon az augusztus 10-iki esetet, amikor tűz ütött ki egy használaton kívüli, 13 ezer négyzetméteres, sertések tartására szolgáló csarnokban Somogyszob és Nagyatád között. Csaknem 50 tűzoltónak tíz vízsugárral nagyjából négy óra alatt sikerült megfékeznie a lángokat. A csarnokból több mint ötezer négyzetméter leégett, mintegy nyolcezer négyzetméterre azonban nem terjedt át a tűz és a telepen tartott állatoknak sem esett bántódásuk.

– Az összehordott szemét, műanyag hulladék, autógumi és az aljnövényzet is lángra kapott január 7-én a kaposvári Nádasdi utcában, egy családi ház mögötti bokros területen – derült ki a somogyi katasztrófavédelmi Legek 2023-as összegzéséből. A kaposvári és a dombóvári tűzoltók valamint a Kötél önkéntesei oltották el a közel egy hektáron elterülő, száz köbméternyi lángoló hulladékot. Ez volt idén a leghosszabb oltás: az izzó gócokat több mint tíz órás munkával sikerült teljes eloltani.

A legtöbb, 432 műszaki mentés a február negyediki hétvégén volt. A vihar megtépázta a fákat, jelentő károkat okozott az épületekben is, a tűzoltók megállás nélkül dolgoztak. A legtöbb állatott június elsején mentették meg a tűzoltók, Somogyszob külterületén. Tűz ütött ki egy több ezer négyzetméteres sertéstelepen, a tűzben mintegy 400 sertés elpusztult, húszezret azonban sikerült megmenteni. A 46 tűzoltó hat óra alatt oltotta el teljesen a lángokat.

Hatalmas robbanás rázta meg október 12-én a kaposvári Zselici kertvárost, a gázpalackból kiáramló gáz robbant be egy Pipitér utcai lakóházban. Az épület falai leomlottak, a tető beszakadt, a tulajdonost a mentők kórházba szállították. A robbanás következtében – a szétszóródó törmelékek miatt – a szomszédos épület és több gépkocsi is károsodott.

A legizgalmasabb gyakorlat

Törökkoppány, Szorosad és Kára községek közös tűzoltó egyesülete februárban épp az éves minősítő gyakorlatára készült, ám a feltételezett riasztás előtt egy helybéli szaladt a szertárba, hogy a Tabán utca végén ég egy ház. Az önkéntesek azonnal tették a dolgukat, míg a gyakorlat helyszínére érkező ellenőrző elöljárók csak az üres épületet találták. Gyorsan kiderült, hogy az önkéntesek egy utcányira, éppen éles helyzetben bizonyítják felkészültségüket.

Újra gazdát cserélt, de ezúttal is Somogyban maradt az ország legerősebb tűzoltójának járó vándorserleg. Az összesített feladatok teljesítésében abszolút legjobban szereplő magyar tűzoltó Kiss János, a bolhási önkéntes tűzoltó egyesület tagja lett a TFA-FCC Hungary-Szombathely nemzetközi tűzoltóversenyen. A tavalyi győztes ifj. Bodó László (Kötél) korcsoportjában a második helyen zárta a próbatételt, amelyen Török Eszter (Kötél) és Szőke Hanna (Bolhás) is brillíroztak egyénileg valamint csapatban is.