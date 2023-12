Huszonhárom éves hagyomány a Pécsi Tudományegyetemen az Adventi Sajtószalon, melyen lehetőség nyílik a sajtó munkatársai számára kötetlen hangulatban, közvetlen hangnemben beszélgetni az egyetem vezetőivel és a sajtókapcsolatokért felelős munkatársakkal. A hagyományoknak megfelelően a vendégek először megtekintették az Universitas Televízió összefoglalóját az év kiemelkedő sikereiről, eredményeiről, majd Miseta Attila professzor, az egyetem rektora értékelte a 2023-as esztendőt. A rektor kiemelte, örömteli, hogy újra a PTE érdemelte ki a „legsportosabb egyetem”, valamint a „legzöldebb egyetem” titulusokat hazánkban, mint ahogy az is, hogy ebben az évben is számos beruházást, fejlesztést tudtak átadni a kutatások és oktatás számára, így többek között a Preklinikai Kutatási Központot, a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpontot, vagy a több kart is kiszolgáló, gyakorlatorientált skill laborokat. Ráadásul a PTE pedagógusképzés szempontjából kulcsfontosságú gyakorlóiskoláit is sikerült pályázati forrásból modernizálni és új oktatási eszközökkel ellátni Pécsett és Szekszárdon egyaránt. A közeljövőről is szólt Miseta Attila, aki elmondta, folytatódhat majd ez a beruházási sor 2024-ben is, ugyanis minden bizonnyal még a jövő év első felében sor kerülhet az idén 100 éves PEAC új kézilabdacsarnokának átadására, mint ahogy a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika új gyermeksürgősségi épületén is már az utolsó simítások zajlanak. Az Adventi Sajtószalonon hirdették ki az idei Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíj nyertesét, melyet a PTE Szenátusának egyhangú döntése értelmében Sasvári Bernadett érdemelt ki. Az MTVA szerkesztő riportere, baranyai tudósítója az elmúlt években számos alkalommal számolt be a televízió nézőinek a Pécsi Tudományegyetem kutatásairól, tudományos eredményeiről, a pandémia elleni hősies küzdelméről, illetve szólaltatta meg a PTE szakembereit a közérdeklődésre számot tartó témákban. Az esemény a Vocapella elnevezésű formáció tagjainak ünnepi műsorával zárult, akik igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a PTE Adventi Sajtószalon vendégei számára.

forrás: PTE