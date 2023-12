A karácsonyi mézeskalácsok mellett, kuglófot, krémest, kókuszkockát és almás pitét is kínálták. Az intézményben hosszú évek óta szervezik meg a vásárt, melyet a karácsonyi ünnepség után tartanak meg.

Tormáné Hosszú Ivett az iskola szülői munkaközösségének elnöke lapunknak elmondta, az eseményt mindig jótékonysági céllal hirdetik meg, és valamilyen eszközre, célra gyűjtenek.

– Tavalyhoz hasonlóan, most is azért van szükségünk pénzre, hogy egy új játszóteret tudjunk építeni – emeltek ki Tormáné Hosszú Ivett. – Van az iskolának egy kisebb játszótere, azonban szeretnénk egy nagyobbat építeni az udvar másik felében. Szerencsére sokan megmozdultak a cél érdekében. Nemcsak a szülőtársaim, hanem a nagymamák is dolgoztak azért, hogy minél több finomság készüljön – tette hozzá a bodrogi iskola szülői munkaközösségének elnöke.