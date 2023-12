Az idén is hozta a korábbi évek színvonalát a kaposvári adventi vásár, a jól ismert finomságokat most is megvásárolhatjuk a Fő utcán. Kígyózó sorokban várnak az emberek a vízvári kürtőskalácsra.Váraljai Zsolt az idén is ugyanúgy készíti finomságot, mint ahogy azt már megszokhatták a nála vásárlók.

– Van egy új ízesítésünk a kedvelt vaníliás mellett, az adventi édes álom, mondta a kürtőskalács-készítő. Pirított mogyoró és mézeskalácsfűszer teszi még finomabbá az édességet. A kürtőskalács ára nagyjából minden helyen hasonló, 1200 forintra tehető.



A forró italokat átnézve, nincs igazán eltérés az árak között, legyen szó teáról, forró csokiról vagy forralt borról. Utóbbi 400 és 500 forintos deciliterenkénti áron kapható. A kínálat sokat színesedett, ma ott tartunk, ahány bódé, annyi ízesítés. A Bérdi Pincészet aszalt szilvás mézes verziója különösen ízletesnek tűnt kóstolásunk alatt.

Az egyik standnál fehér és barna csokiból is kérhető az alkoholmentes lélekmelegítő, de csilis és mézeskalácsos ízesítést is kérhetünk. A forró édesség 350 forinttól kapható a vásárban. A hétköznapi forgatagban sokan választották a közkedvelt lángost, vagy éppen a spirál krumplit.



Természetesen a karácsonyi vásáron nem csak enni és inni érdemes. Különféle színű és formájú díszeket, figurás gyertyákat is választhatunk az egyik Kossuth téri kézművesnél. Megállapítása szerint nincs nagy forgalom náluk egyelőre, de javulást remél karácsony közeledtével. – Látszik, hogy inkább esznek-isznak az emberek, egyelőre ajándékokra nem igazán költenek. – Nem is emeltem árat, a tavalyi áron dolgozom most is, ráadásul idén öt nappal rövidebb a vásár, de érdemes itt lenni, mert megismerik a munkáinkat a vásárlók – mondta Karáné Nagy Magdolna, zselé- és viaszgyertyakészítő, aki Nagyrécséről jött.

Fajátékok, kézzel készített babák, termelői mézek, ajándéktárgyak és festmények is megtalálhatóak a vásáron. De akinek még visszavan, szaloncukrot is vásárolhat. Az egyik kereskedőtől megtudtuk, hogy jól fogy a zselés és a hagyományos konyakmeggyes ízesítésű, de a különlegesebbekkel is szívesen tesznek próbát a vásárlók. Így az Esterházy-krémes, a krémlikőrös, vagy éppen a csoki-meggy töltelékes is kedvelt. Aki nosztalgiázni szeretne, sztaniolpapírba csomagolt konzumot is vihet a karácsonyfájára. Ahogyan láttuk, néhányan meg is teszik. Jár még vásárba az a korosztály, amely számára a csillogó és színes papírba csomagolt szaloncukrok látványa a gyermekkor varázslatos karácsonyait idézik fel.



Fotók: Lang R.