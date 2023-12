Tojásból is szépen fogyott, de a füstölt húsokat is egymás után akasztották le. – Egy kisebb csülköt veszek, amelyet belefőzök a lencsegulyásba, még egy kis zöldséget veszek hozzá – mondta el Nagy Lajosné, aki férjével vásárolt be. A nyugdíjas vásárló hozzátette: otthon búcsúztatják az óévet az unokáik társaságában. A régi csarnokban a leveszöldségek, burgonya, hagyma mellett az alma és a déli gyümölcsök voltak a legkelendőbbek. Hamar ürültek ki a lencsével teli tálak is. – A lencsét nagyon keresik, főzeléket, levest készítenek belőle, bízva, hogy az apró szemek szerencsét hoznak a jövő évre – mondta el Vörös Sándor.

Aki megfázással küzd, neki savanyú káposztát és gyógynövényekkel ízesített mézeket kínáltak. – Van kamillás, máriatövises mézünk, de aki valami különlegeset szeretne, az talál kandírozott citrommal vagy naranccsal ízesített akácmézet is – mondta el a csokonyavisontai Gulyás Péter, aki szombaton még az idei évben utoljára ellátogat termékeivel a piacra.