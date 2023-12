Lassan vége az évnek, és mint ilyenkor rendesen, ezúttal is a szeretetnek kellene eluralkodnia szívünkben. Erre hívja fel a figyelmet maga az advent is, és eredetileg a karácsony is valami hasonló szándékkal töltődött meg egykor.

Aztán a felgyorsult, technicizált életünk átírt néhány szabályt az elmúlt évszázadokban. Az alapelveket még ismerjük, hangoztatjuk is bőszen, ahol csak tudjuk. Csakhogy időből egyre kevesebb van, és ezért pénzzel próbáljuk pótolni a szeretetet és figyelmet egymás felé.

Így lett aztán az év végi csendes megnyugvásból és elmélyülésből sokak számára egy soha véget nem érőnek tűnő hajsza. Igyekszünk mindennek a végére érni, megfelelni, és a tökéletesség látszatát kelteni azért, hogy mindenki lássa: tudjuk ám miről szól a karácsony.

Ezért most sokunk számára a következő hetek nagyon sűrűek lesznek. Az adventi koszorút már megvettük, s kis szerencsével nem felejtettük el meggyújtani az első gyertyát. Ha mégis, az sem baj, jó lesz jövőre is. Sok háziasszony fejében már most az ünnepi menüsor rémképe lebeg, és persze az ajándékvásárlásé, túllőve mindig a keretet. Aztán ki kell találni az idei évre érvényes családlátogató logisztikát, ahol a szervezett ajándékcseréket nyélbe lehet ütni. Szigorúan a szeretet jegyében.

Szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, és ez csak részben a mi hibánk. De ha belátnánk, hogy a karácsonyba nem kell belefeszülni, talán könnyebben sikerülne azt adnunk, amiért létrejött: a nem pénzben és időben mért szeretetet. Rendszerint elfelejtjük karácsonykor is: a szeretetet nem pénzben mérik.