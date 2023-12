Sok háztartásban nemcsak télen, hanem az év egyéb időszakaiban is fontos segítség a tűzifa, hiszen sokan a főzéshez és a vízmelegítéshez is fatüzelésű eszközt használnak. Az Ökumenikus Segélyszervezethez egész évben, a nehéz gazdasági helyzet miatt különösen is sok kérés érkezik, de a hideg idő beálltával megsokszorozódik a tüzelőanyag iránti kérelmek száma. Tűzifa segélyakciójának keretében, december 14-én egy rászoruló családnak vitt a leghidegebb téli hónapokra elegendő tűzifát az Ökumenikus Segélyszervezet, melybe Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató mellett önkéntesként bekapcsolódott Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, Szuromi Tímea Masters világ és Európa-bajnok súlyemelő, Katus Attila sportaerobik világbajnok és Holdampf Linda műsorvezető. A segélyakció részeként látványos installációt készítve, tűzifából rakták ki a 1353-as adományvonal számait a Segélyszervezet központjának udvarán az ismert önkéntesek.

Az adományok átadása az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtésének keretében zajlik, mely az ünnepi időszakban segélyakciókkal szeretné felhívni a figyelmet a szolidaritás fontosságára, illetve forrást teremteni az egész éves, rászoruló embereket segítő munkájához.

A 1353-as adományvonal tárcsázásával (500 forint/hívás) bárki segíthet; és csupán 250 hívás már melegen tarthatja egy család otthonát a leghidegebb téli hónapokban!

Az Ökumenikus Segélyszervezet nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segíti országos intézményhálózatán keresztül az év 365 napján – ÉTELT, OTTHONT és ESÉLYT adva a rászorulóknak. Az elhúzódó háborúk és világot megrázó katasztrófák éveiben hazánkban is sok nélkülözőnek és bajbajutottnak van szüksége támogatásra, sőt a válságok bőrünkön érezhető következményei miatt most még többen szorulnak segítségre. A megélhetéshez szükséges kiadások növekedése, az emelkedő élelmiszer árak sok családot hoznak nehéz helyzetbe. Adventi Adománygyűjtését évről-évre változatlan célkitűzésekkel hirdetik meg. Amellett, hogy minél több családnak szeretnék szebbé tenni az ünnepeket – élelmiszersegély csomagokkal, melegétel osztásokkal, tüzelővel, vagy éppen karácsonyi gyermekprogramokkal –, a fő cél az, hogy az ünnepeken túl, egész évben ott lehessenek a munkatársak a nélkülözők és bajbajutottak mellett szociális intézményeinken, esélyteremtő programjainkon keresztül.

Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet.