– Most érkeztünk Lappföldről, négy rénszarvassal jöttünk eddig – köszöntötte egyikük a csapatot, s pillanatok múlva kezdetét vette az ajándékozás. A piros zsákból egymás után vették ki a gondosan előkészített édességcsomagot, mindenkinek jutott finomság.

– Csoki és cukorkát is kaptam, nagyon boldog vagyok, hogy a Mikulás rám is gondolt – mondta egy kislány. Egy 28 éves édesanya, aki két hónapos gyermekével van kórházban, azt mondta: jó ötlet, hogy a kaposvári kórházban megtartották az ünnepséget. Ez nem csak a kicsiknek fontos, hanem a szülőknek is. Kedves dolog, hogy még ilyen helyzetben, távol az otthontól közösen boldog pillanatokat élhetnek át.

– Azt szerettük volna, hogy minden beteg gyermek arcára mosolyt csaljunk – mondta Tisza-Kovács Balázs, a kaposvári Széles Út Motorosegyesület elnöke. – Felemelő érzés látni, hogy mennyire várták a csapatunkat.

A Mikulás-akcióhoz a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) is csatlakozott. Bodó László parancsnok hangsúlyozta: mindent meg kell tenni azért, hogy a négy fal között lévő gyerekek is ünnepeljenek. Major Andrea osztályvezető főorvos azt mondta: évek óta szerencsére nagyon sok mindenkinek eszébe jut, hogy itt vannak a beteg gyerekek Mikuláskor. Több szervezet is rendezett akciókat, ajándékozást, az idei különleges volt.

– Nagy élmény volt a gyerekeknek, s amikor a másik szárnyról jöttek, látszott az arcukon a várakozás, az élmény – hangsúlyozta. – Nyilván ez az érzés a gyógyulásban és a kezelések elviselésében is segít.