Csaknem 20 új társasjátékkal gyarapodott a Takáts Gyula könyvtár, így most már 93 közül választhatnak a tagok. A most beszerzett játékok között nyomozós, illetve a földrajzi, történelmi tudást tesztelő is megtalálható. Az intézmény olyan társasjátékot rendelt meg, ami a kisgyermekek, kamaszok továbbá a családok és baráti társaságok érdeklődését is felkelthetik.