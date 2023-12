Új helyet kapott a babárium

Két interaktív tárlat is helyet kapott Szántódpusztán, így a balatonendrédi csipke történetét és a kőröshegyi babáriumot is megismerhetik a látogatók. De egy a majorság életét bemutatót tárlat is helyet kapott a létesítményben. S egy másik a Magtárban látható, amely egy kétszintes kiállítás, amelyen végigkísérhetjük a búza útját. A birtokon állatsimogató, tematikus játszótér, mezítlábas park és gyógynövénykert is létrejött.