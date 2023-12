Hétfő reggel a gyerekek karácsonyi zene kíséretében fedezhették fel az ünnepi kompozíciót, amelyet az oktatási intézmény két technikai dolgozója készített el. Puska Zoltán, az iskola igazgatója elmondta: két munkatársuk évek óta minden ünnepkörhöz készítenek díszítést. – Az alapanyagok megvásárlását az alapítványunk finanszírozta és reggel a gyerekek tátott szájjal figyelték az elkészült karácsonyi figurákat – tette hozzá az igazgató. Megjegyezte: a két technikai dolgozó vasárnap délután állította össze a dekorációkat, valamint két, szülők által felajánlott karácsonyfa idézi az ünnepi hangulatot. – Az épület adottságaiból adódóan mindenki egy kupacban és a belső lelki gazdagság ilyen dekorációt szült, amelyet saját ötletük alapján technikai dolgozóink találták ki és megoldották – emelte ki az igazgató.

Balázsné Kis Mária és Vajda Lászlóné három héten át dolgozott a dekoráción. – Az interneten kerestem ötleteket és amikor volt egy szabad terem, akkor projektoron kivetítettük a figurát, egyikünk tartotta az elemet, a másik körberajzolta, majd polisztirol vágóval vágtuk ki – mesélte Balázsné Kis Mária. Hozzátette: az iglut volt a legnehezebb összeállítani, a jégkockák tetejére vatta is került. Készült kandalló is, amelynek tetején egy kis betlehem is helyet kapott. Megjegyezte: a jövőben is szeretnének minden ünnepkörhöz készíteni dekorációt és a legnagyobb öröm számukra a gyerekek csillogó szemei, mikor megcsodálják két kezük munkáját.