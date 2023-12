A rendezvényen többek között a 2005 óta működő Magyaregresi Gyermekekért Alapítvány is műsort adott, majd Nagy Istvánné klubvezető számolt be az év legfőbb történéseiről.

Hogy a közösség nem ok nélkül kapta meg a vármegyében elsőként a nyugdíjasszövetség legmagasabb kitüntetését, az az elhangzottakból is kiderült. A mögöttünk álló esztendőben mindenki az érdeklődési körének megfelelően kedvére válogathatott a sokféle program közül. A magyaregresiek a somogyi kulturális bemutatók legjobbjai között is rendre ott találhatóak, a közösség dalnokai, táncosai és a versmondók is rendszeresen szerepelnek. Remek borászai is vannak a társaságnak – derült ki a korábban megtartott borverseny mostani eredményhirdetésekor. A sok nemes nedű közül a zsűri Fajcsi János, Arató József, Ferencz Elemér és Horváth László (képünkön) borait ítélte legjobbnak. Nincsenek létszámgondjai sem a szervezetnek, a távozók mellett folyamatosan vesznek fel új tagokat is. Jók a működési feltételeik, a nem kevés támogatójuk között más településbeliek is vannak. Októberben színvonalas rendezvénnyel emlékeztek meg a szervezet fennállásának 25. évfordulójáról is, mint ahogy a karácsonyi műsor a sok-sok ajándékkal is méltó lezárása volt az évnek.