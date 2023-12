A lelkes közművelődési szakember „szent őrültként” teszi a dolgát. Úgy, ahogy más hivatás képviselője is, hiszen nem véletlenül került erre a pályára. Igaz, olykor dilemmába esik: mit, miért, hogyan, s miért ne? Fiskális szempontoknak éppúgy meg kell felelnie, mint a kulturális igénynek. Igenám, de örök igazság: nem (csupán) azt kell kínálni, amire van igény, hanem annál jóval többet. Így reménykedhetünk abban: az éhség meghozza az étvágyat.

Éhség a kultúrára, művészetekre, közművelődésre? Egyesek legyintenek: ugyan már, minek az, lehet e nélkül is élni. Minden bizonnyal, de nem érdemes! Még mielőbb komolyabb fejtegetésbe bocsátkoznék, milyen hatással van a kultúra a lélekre és a személyiségre, elég csak annyi: minden fontos könyv – amely Jókai Anna szerint tett; nemző aktus, s minden érett olvasat fogantatás –, egy-egy zsigerig hatoló koncert, katartikus színházi előadás örökre belénk ég, embervoltunk részévé lesz életünk végéig. A kultúraközvetítők ezt szeretnék. Kadarkúton is, és szerte a megyében. Nem beszélve arról, hogy most, Úrjövet idején sem unatkoznak; egy-egy helyi adventi rendezvény előkészítése, lebonyolítása elképzelhetetlen nélkülük. Mint ahogy ahhoz is van közük, hogy az előttünk álló négy hétben milyen településkép fogadja a helyieket és az odalátogatókat. Itt sem hátrány az esztétikai érzék, hiszen – járva a vármegyét – sok helyen sokkol a látvány. Temérdek giccs fogad; mintha a legek mennyországát szeretnék megmutatni itt a földön. Szerencsére igényes ünnepi dekorációval is szembesülök, ráadásul készítői belátták: a kevesebb több. A sorra kigyúló ünnepi fényben, egy-egy adventi gyertyagyújtáskor így talán nem marad rejtve a lényeg, az örök misztérium: közeleg az Úr. Nem csupán azt kell kínálni, amire igény van, hanem jóval többet annál.