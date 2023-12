Naponta több száz bonbont készít megrendelésre a karácsonyi ünnepek előtt a balatonlellei Földes Csilla. A megfeszített munka közben egy örömhírt kapott. – Szeptemberben neveztem öt bonbonnal az Academy of Chocolate londoni világversenyre és álmomban sem hittem, mind az öt édességgel érmet kapok a hetven tagú szakmai zsűritől – mondta el a lellei bonbonkészítő. Hozzátette: a nemzetközi versenyre 1400 terméket neveztek Európából, Amerikából, Ázsiából, valamint Afrikából, Ausztráliából, a Csendes-óceáni térségből. – Ezüst minősítést kapott az ibolyás, áfonyás, málnás, valamint a búzavirágos bonbonom, bronzérmet szerzett a máklikőrös, szilvás és som-vaníliás ízesítésű – sorolta büszkén Földes Csilla.

A világversenyekre mindig egy újdonsággal készül, sosem a meglévő kínálatából választ. Készített már pitypangos, fekete fokhagymás vagy éppen szarvasgombás édességet is. – Kaptam egy termelőtől somvelőt, az új bonbonban emellé almát párosítottam, csökkentve a savanyú ízt és a harmadik réteg vaníliás krém volt – mesélte a kézműves bonbonkészítő.

A búzavirágos bonbon ötlete pedig a vadépusztai búzamezőn született meg. – Nagyszüleim ezen a településen vannak eltemetve, s amikor mentünk édesanyámmal a sírjukhoz, akkor láttam egy szál csodaszép kék búzavirágot – mesélte hogyan született az új édesség ötlete. – A fejemben már akkor össze is raktam a receptet, a száraz virágot tejszínes alapba áztattam három napra, ebből lett egy nagyon izgalmas ízű krém. A burok kapott egy sötétkék csillogó festést, tette hozzá Földes Csilla, aki azt is elmondta, hogy a vásárlói vélemények mellett ezek a díjak még jobban inspirálják, hogy megédesítsék mások életét.

Fotó: Lang Róbert