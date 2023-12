Fehér lett a tél 22 órája

Válasz a kaposvári polgármesteri hivataltól: folyamatosan dolgozunk a hóhelyzeten

Ahogy korábban már megírtuk, az éjszaka folyamán megérkezett a hó a somogyi megyeszékhelyre is. A Magyar Közút már november 10-e óta folyamatosan végzi a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a kezelésébe tartozó utakon, nincs ez másként a mai nap sem, hiszen már kora hajnalban elkezdte a hó eltakarítását az utakról, és most a kaposvári polgármesteri hivatal is válaszolt kérdéseinkre.

Harsányi Miklós

Wéber Antal, a kaposvári polgármesteri hivatal védelmi referense elmondta: éjfélkor kezdett esni a hó, a három nagy gépen kívül 23 kisebbel kezdték a hóeltakarítást és csaknem 60 dolgozó is bekapcsolódott a munkába. Előbb a főbb közlekedési utakon takarították a havat, így biztosították a helyi járatos buszok és a többi jármű közlekedését, utána a lejtős utcákon dolgoztak, s ezután következett a külterületi rész. Mivel kora délelőtt is havazik, a csapat folyamatosan dolgozik.

