Nagy izgalommal és várakozással léptek be a moziterem ajtaján a gyerekek. Mire elfoglalták helyüket, addigra az ajándék kukorica egy részét már el is fogyasztották. A fiatalok közül többen is elmondták, nagyon örülnek annak, hogy lehetőséget kaptak a mozizásra. A mesét még nem látták, ezért kíváncsian várják mi történik majd a filmben.

Simon-Horváth Szilvia, a Kultik Mozihálózat marketingvezetője a filmvetítés előtt elmondta, már több mint tíz éve tartanak jótékonysági vetítést a hálózatukhoz tartozó mozikban. A filmet igyekeznek mindenhol a legnagyobb, vagy több teremben levetíteni.

– A mozi egy igazi varázslat, és ezt évente egyszer minden gyereknek át kell élnie – hangsúlyozta Simon-Horváth Szilvia.

– Nagyon szeretnénk, hogy akik valamilyen ok miatt év közben nem jutnak el moziba, azok legalább ilyenkor, karácsony környékén átélhessék ezt a varázslatot. Ebben mi úgy tudunk segíteni, hogy a rászoruló családoknak ingyen biztosítunk egy filmet, melyhez popcornt és üdítőt kínálunk, hogy a varázslat teljes legyen – tette hozzá a marketingvezető.