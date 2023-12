Nem tartja vissza a tekeréstől az sem, hogy még több varrat van benne. – December 19-én műtöttek, egy újabb melanoma gyanús daganatot vettek ki belőlem – mondta el Zsiga Csaba. A fonyódi kerékpáros évek óta küzd daganatos betegséggel és szívügyének tekinti, hogy segítse a a pécsi Eurakvilo Alapítványt, amelyet a a fonyódi származású Ottóffy Gábor osztályvezető főorvos révén ismert meg. – Idén is csatlakoztam a Rapha 500 kihíváshoz és december 24-31-e között 500 kilométert tekerek le, a varratok miatt lassabban megy, hol állva, hol ülve kerékpározok – tette hozzá. Megjegyezte: korábban egy nap is elég volt félezer kilométert letekerjen. Most is a Balaton körül bringázik, de Belső-Somogyban is kalandozik. – Rendkívül jó az idő és több kerékpár-és autóút is megújult a közelmúltban, amelyeken sokkal könnyebb tekerni – mondta el a bringás. Megjegyezte: tizennégy éve Graeme Raeburn, a Rapha kerékpáros márka tervezője ünnepi kihívást indított, két ünnep között ezer kilométer tekert le és azt tapasztalta ez pont kétszer annyi, mint ami jól esett volna neki, így 500 kilométerre módosította akcióját. – Szeretném eladni a kilométereket, hogy minél többen segítsék az alapítványt, a befolyt összegből havonta több alkalommal tematikus programokat szerveznének a beteg gyermekeknek és a korábbi támogatásból jutott pizza estre és kisebb ajándékokra is – mondta el Zsiga Csaba. Hozzátette: nagy örömükre egy Fonyódligeten lakóparkot építő gazdasági társaság több száz ezer forintot utalt a napokban az alapítványnak. Aki szeretne segíteni őket, az a MBH 10300002-10531950-49020012 számlaszámra utalhatja támogatását.