Ahogyan arról már beszámoltunk, az ünnepek előtt egy négytagú lengyel család eltévedt Kaposvár környékén. Kényszerűségből a Deseda partjánál egy autóban akarták tölteni a karácsonyt, de a közelben lakók befogadták őket, sőt még gyűjtést is indítottak, hogy a szülőknek és a két kisgyermeknek boldogabb legyen a karácsonya. Később szállást kerestek nekik, mert az apartmanházból január 2-áig menniük kellett, miután vendégek érkeztek. Végül a kaposvári önkormányzat arról tájékoztatott bennünket, hogy jóvoltukból megoldódott a lengyel család ideiglenes elhelyezése. Ezután azonban úgy döntöttek, hogy továbbmennek, Győrbe indultak, ahol egy védett házban nyernek menedéket, ezután Budapestre készülnek, mert a fővárosban egy lengyel-magyar baptista közösség ígért támogatást nekik. Az útnak úgy tudtak nekivágni, hogy a desedaiak segítségével 56 ezer forint adományból tankolták meg az autójukat. Arról ellentmondásos hírek érkeztek, hogy miért nem akarnak visszatérni Lengyelországba, valószínűleg családi problémák állnak a háttérben. A családi hátteret nem szívesen teregetik ki, de ez érthető, mondta erről Szentes László, a Magyar-Lengyel Baráti Társaság somogyi szervezetének elnöke és a kaposvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke, aki maga is beszélt a családdal. Annyi biztos, hogy az anya otthon elvesztette a munkáját és a lakását, de a családban nincs belső feszültség, becsületesnek és támogatásra méltónak tűntek. A férj CNC esztergályos, könnyen el tud helyezkedni. Most azonban az kell, hogy megállapodjanak, és átgondolják helyzetüket, és fontos, hogy a család lecsúszását meg tudták állítani, tette hozzá Szentes László.