Köszönhető mindez Rumszauer Miklós atyának, a templom művészetértő és -pártoló plébánosának, aki ezúttal Kriszta Kingát, a Magyar Állami Operaház magánénekesét, valamint a Kaposváron már többször bemutatkozó, pécsi származású, Liszt-díjas orgonaművészt, a Szegedi dóm zeneigazgatóját, Szamosi Szabolcsot hívta meg. A vasárnap délelőtti misén, a szertartásba ágyazva csendültek fel a fiatal szoprán operaénekes dalai Mozart, Verdi, Bizet, Schubert műveiből, briliáns orgonakísérettel. Az öröm vasárnapján – hiszen a harmadik, rózsaszín gyertya gyúlt ki az adventi koszorún a hétvégén –, világpremiernek is tanúi lehetett a zsúfolásig telt templom közönsége. A nagyváradi születésű operaénekes Kaposváron énekelte el először ugyancsak operaénekes, ám zeneszerzőként is ismert férje, Horváth István egyik miséjéből a Kyrie tételt. A misét követően pedig elhangzott Puccini Pillangókisasszony című operájából Cso-cso-szán dala. Kriszta Kinga az ősszel Dubajban, majd Columbiában lépett fel a Pillangókisasszony címszerepében, ahol nagy ovációval ünnepelte a publikum, ám a Szent Margit-templom nagyszabású koncertmiséjén is óriási vastapsot kapott Szamosi Szabolccsal együtt.