– Az értékdíj nem csak egy érdem, elismerés, hanem lehetőség a jövőre nézve, hogy megismertessük értékeinket – hangsúlyozta Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, aki egyben a vármegyei közgyűlés alelnöke. – Somogyban fontos a hagyományok őrzése, a közös értékek felkutatása, s azt kívánom a díjazottaknak, hogy a munkájukat folytassák.

Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke méltatta a most elismert szakemberek, közösségek tevékenységét Kiemelte: jubileumi ünnepség volt a keddi rendezvény, hiszen elődeik 2004-ben indították el az Örökségünk-Somogy Kincse című programot, s tíz éve adják át a Vármegyei Értéktár díjakat. Arról is szólt: jelenleg 196 díj szerepel az elismert értékek között, amit széleskörűen igyekeznek bemutatni. Könyvet adtak ki Somogyországról, filmet forgattak, s a diákoknak vetélkedőket, kirándulásokat is szerveztek, melynek során megismerték megyénk értékeit.