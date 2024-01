A téli szünetről szóló friss közleményükben azt írták: a főváros után a Balaton, valamint a Mátra-Bükk térsége volt a legnépszerűbb úticél a vendégek körében december 22. és január 7. között. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a szálláshelyeken összességében közel 10 százalékkal több bevétel realizálódott országszerte az előző szünidőhöz képest, a vendéglátó üzletek bevétele pedig 18 százalékkal nőtt ebben az időszakban.

Hozzátették: az előzetes várakozásokhoz képest erősebb volt a szálláshelyek forgalma 2023 utolsó napjaiban, és a trend folytatódott az újév első hetében is. A téli szünetben 622 ezer vendég közel 1,6 millió éjszakára foglalt szállást országszerte. A külföldi vendégéjek száma 11 százalékkal nőtt ebben az időszakban, összesen 43 ezer fővel érkeztek többen az országhatáron túlról a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Az olasz és német turisták voltak többségben a téli szünet alatt, Olaszországból összesen 87 ezer éjszakát foglaltak le Magyarországon, míg Németországból 67 ezer vendégéjszakát rögzítettek. De román, osztrák és brit turisták is nálunk töltötték az év utolsó napjait. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a turisták leggyakrabban párban utaztak, mellettük a családok is szívesen útra keltek és elsősorban a szállodákat részesítették előnyben.

Az egyik legnépszerűbb úticél a Balaton volt, ahol 77 ezer vendég mintegy 205 ezer éjszakát töltött el az év végén.

A belföldi vendégektől érkező bevételek 14 százalékkal, a külföldiektől származó bevételek 6 százalékkal növekedtek a tavalyi adatokhoz képest és összességében megközelítették a 43 milliárd forintot. A hazai vendéglátóhelyeken

A NAV online kassza rendszerének adatai alapján a hazai vendéglátóhelyek 69,2 milliárd forintnyi költést könyveltek el a téli szünetben, ami 18%-kal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti téli vakáció alatt.