Bódis József nemesvidi gazdálkodó autóval közlekedve mostanában gyakran lát belvizet, az utóbbi napokban jégtől megcsillanni az utak mentén. Jó körülmények között vetettek ősszel, szépen ki is kelt a vetés, de jött egy hosszú csapadékos időszak.

– A földeken a lefolyástalan gödrök nagysága egy négyzetmétertől a két hektárig terjed – foglalta össze a Somogyra kiterjedő tapasztalatait. – Én ezt nem is belvíznek mondanám, de tény, hogy amikor október második felében elkezdett esni, ezek a gödrök fölteltek vízzel. Nem csoda, hiszen például Szennában 300 milliméter csapadék esett október végétől december végéig, vagyis az éves csapadékmennyiség fele két hónap alatt. A mélyedésekből nem párolgott el a víz, sőt be is iszaposodtak ezek a területek. Az a gazdának, akinek nincs szerencséje, ellenben vannak hasonló gödrei, tíz-húsz százalék terméskiesést is elkönyvelhet majd. A növényzet talán kibírja azt, ha két hétig víz borítja, de már két hónap is eltelt. Kacsaúsztató lett belőle, már csak kiskacsák kelhetnek ki majd a zsombékon, az már mindegy, hogy most be is fagyott a víz.

Nagybajomban is megmaradt a belvíz, bár az őszi esők óta sok visszahúzódott belőle, mondta érdeklődésünkre Kis József gazdálkodó. A leginkább belvízzel sújtott terület a Kapos folyó és a Dráva ártere. Heresznyén is van bőven belvíz, felelte Rengel László, Heresznye polgármestere, aki hozzátette, hogy a jég miatt most szivattyúzni sem lehetne. A Dombóvártól Kaposvárig tartó vasútvonal mentén támadtak belvizes foltok, állapította meg Zsalakó Ernő, Baté polgármestere, aki szerint a hat-hét évvel ezelőtti vasúti felújítás technikája is felelős lehet ezért a jelenségért. Visszaemlékezett arra, hogy ifjú korában korcsolyáztak a gyerekek a hasonló pangó vizek jegein, de ma már ez nem jellemző. A talajmunka műveletekkel lehet megelőzni a belvíz okozat károkat, elvezetni a vizet, árkokat építeni, de ahol tényleg nagy a baj, ettől sem lehet csodát várni, mondta Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság MGTSZ elnöke. Megkérdeztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) somogyi igazgatóságát, tőlük megtudtuk, hogy nincs nyilvántartásuk a belvizes területekről, de összességében nem tartják jelentősnek a nagyságukat.