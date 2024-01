Halak a hegyen – Fish & Hillnévre hallgat a hétvégi gasztro kirándulás. A 2024-es év első Gasztrohegyén fedezd fel a hegyet, kóstolj, sétálj, térj be Badacsony éttermeibe, vagy egy pohár borra! A kínálat most is magért beszél, vegyük is sorjában milyen halas ételekkel várnak a télen-nyáron nyitva tartó ízlelőhelyek.