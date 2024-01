Az új képzési forma lényege, hogy a diákok olyan magasabb szintű ismereteket is elsajátítanak a középiskolai évek alatt, amelyek az egyetemi tanulmányaikba is beszámításra kerülnek majd. Ennek részleteit az adott technikum és egyetem együttműködési megállapodásban rögzíti. A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben az okleveles gépjárműmechatronikai technikus és az okleveles erdésztechnikus képzés elérhető. Az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégiumban végzett okleveles technikusok számára a győri Széchenyi Egyetem akár 30 kreditet is beszámít. A Dráva Völgye Technikum és Gimnázium okleveles erdésztechnikus hallgatóit pedig a Soproni Egyetemre várják, ahol 25 kredit előnnyel indulhatnak. Fontos leszögezni, hogy ez nem jelenti automatikusan azt, hogy egy félévet kevesebbet járnak majd a diákok egyetemre, viszont a felszabaduló időben további képesítéseket szerezhetnek vagy munkába állhatnak.

Abban az esetben, ha az okleveles technikus képzésben résztvevő tanulók olyan egyetemen szeretnének továbbtanulni, amellyel a technikumnak nincs együttműködési megállapodása, itt is kérelmezhetik a megszerzett tudás elismerését. Emellett a képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.