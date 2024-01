Lakócsa után három újabb somogyi településen épül szociális naperőmű. Istvándiban, Ötvöskónyiban és Mikén egyenként másfél hektárnyi területen alakítják ki a napelemparkokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beruházásában.

– Tiszta energiával szeretnénk enyhíteni a fűtési szegénységen, ennek érdekében 19 hátrányos helyzetű hazai településen épül most 20 naperőmű – mondta el lapunknak Moravcsik László, a szervezet energetikai szakterületének vezetője. Hozzátette: a rossz állapotú lakóépületek tetejére nem tudtak volna napelemeket telepíteni, emiatt döntöttek az erőművek mellett.

– A naperőművek által termelt energia ára egy országos alapba kerül – mondta. – A hátrányos helyzetű családok norvég fűtőpaneleket kapnak kölcsönbe a fűtési szezonban, ezeket előre fizetős órára töltött energiával tudják működtetni – emelte ki Moravcsik László. Megjegyezte: az előre fizetős mérőórás fogyasztási helyeken nem képződik adósság, nincs kifizetetlen számla, a mérőórákra feltöltött egyenleg pedig célzott, másra nem fordítható támogatást nyújt az érintetteknek. – Ez a támogatás arra elég, hogy azt az átlagos méretű szobát jól tudja fűteni, ahol a kisgyerekek tartózkodnak – tette hozzá.

Az energetikai vezető kiemelte: az új naperőművek elkészültek, most csatlakoztatják őket a hálózathoz és tavasszal már termelni fognak. Megjegyezte: a naperőművek összesített teljesítménye a számításaik szerint ötezer hátrányos helyzetű, kisgyermekes család támogatására lesz elegendő az októbertől áprilisig tartó fűtési szezonban.

– Azt az ígéretet kaptuk a szervezettől, hogy tucatnyi helyi család fűtését tudják támogatni – mondta lapunknak Szabad Józsefné, Ötvöskónyi polgármestere. – Rendkívül jó kezdeményezésnek tartjuk a naperőmű építését.

Hozzátette: sok a rászoruló a településén és elkel a segítség nekik. – 163 köbméter szociális tűzifát osztottunk ki és kaptunk fát a közúttól is, de még ez is kevés. Megnyugtató, hogy a máltaiak támogatására is számíthatnak a helyiek – emelte ki a polgármester.

Lakócsán épült meg a második

2020-ban épült meg az első szociális naperőmű Tiszabőn, a másodikat pedig a somogyi Lakócsán hozta létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Bőle Tamás, a Felzárkózó települések program kommunikációs munkatársa elmondta: Lakócsa határában egy hektáros területen 1011 napelem összekapcsolásával kialakított kiserőmű már megkezdte a termelést, s éves árbevételéből mintegy 100 kisgyermekes család részesülhet támogatásban a téli fűtési idényben.