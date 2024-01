A PTE standja idén is rendkívül népszerű! Az előző évhez hasonlóan 144 négyzetméteren várja a lelkes fiatalokat, akik rengetegen érdeklődnek Magyarország első egyeteme iránt. A kérdések leggyakrabban a felvételi pontszámítás, a kollégiumok és az ösztöndíjak

témakörbe tartoznak, persze sokan kíváncsiak arra is, hogy miért jó Pécsett tanulni, miben rejlik a PTE vonzereje. A karok képviselői pedig még pontosabban elmondják a felvételi előtt állóknak, hogy melyik szak hogyan, milyen formában végezhető el, illetve a végzés után milyen elhelyezkedési lehetőségek előtt nyitják meg a kaput. A felsőoktatási vásáron több, mint 100 PTE-s képviseli lelkesen, mosolygósan az egyetemet, információt és tanácsokat adnak a többezres diáktömegnek. Ellátogatott az Educatio-ra a PTE rektora, dr. Miseta Attila és Lengvárszky Attila oktatási igazgató is. Jelen van a karokon kívül az EHÖK is, valamint a Támogató Szolgálat is, grafológiai tanácsadást is igénybe lehet venni, ha valaki esetleg még nem biztos benne, milyen szakot válasszon. A PTE standjánál mindig pörögnek az események, hasznos ajándéktárgyakat is lehet nyerni, a PTE-s kulacstól, a tollon át, a hűtőmágnesig.

Megint rengetegen vagyunk, talán még többen, mint a tavalyi évben. Öröm látni ennyi fiatalt, aki az iránt érdeklődnek, hogy hol folytassák a karrierjüket, hol alapozzák meg azt a tudást, ami aztán a későbbi életpályájukat meghatározza. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a Pécsi Tudományegyetem standja is a legjobbak között van. Abban teljesen biztos vagyok, hogy itt vannak a legbarátságosabb kollégák! Minden tekintetben csak ajánlani tudom a Pécsi Tudományegyetemet!

– emelte ki dr. Miseta Attila az UnivPécsnek adott mini-interjúban január 12-én az Educatio felsőoktatási kiállításon.

forrás: univpécs