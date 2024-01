Rókavakcinázásra készítenek elő gépeket, amelyek lengyel ravaszdiknak szórják majd a csalit. Most ezen dolgoznak a szerelők a kaposújlaki hangárban. Végéhez közeledik a sárgára festett AN2-es repülőgép is javítása is. – Igyekeztünk befejezni a felújítását, hiszen a fűthető hangárba nem fér be ez a gép, mondta Kornyik Csaba, a repteret üzemeltető Avia Rent Kft. ügyvezetője.

Ezt az épületet tavaly újították fel, így most már a hideg idő beállta után is megfelelő körülmények között tudnak dolgozni a szerelők. A 75 millió forintból elkészült épület mellett egy előkészítő szín tetőcseréjét is elvégezték. Az idei évre egyelőre nem tudni, mire készülhetnek, hiszen sok változás nehezíti a reptér üzemeltetők és géptulajdonosok életét. – Mi nem a nagy gépekre, hanem az olyanokra szakosodtunk, amelyet régebben még bárki megengedhetett magának. Most annyira elszálltak a fenntartási költségek, duplájukra emelkedtek, hogy lehet, hogy ők inkább úgy döntenek egyszer sem szállnak fel, mondta Kornyik Csaba.

Végéhez közeledik az AN-2-es felújítása.

Fotó: Lang Róbert

A másik gond, hogy az oktatásokra nincs jelentkező. De ez nem csak Kaposújlakon van így, hanem másutt is. – A török diákok először a covid miatt maradtak el, majd a földrengés miatt nem érkeztek és ugyanez van olyan magyar partnereinknél is, akik tőlünk béreltek gépeket oktatásra, jegyezte meg az ügyvezető. Az alkatrészek árai 30 százalékkal emelkedtek és jelentősen megnőtt a légyügyi engedélyek illetéke, 100 ezer forintról 1 millióra.

Mindig van munka.

Fotó: Lang Róbert

Abban még lehet bízni, hogy a kaposújlaki reptérnek sok külföldi partnere van, szinte nincs is olyan ország Európában, ahol vagy oktatás, ápolás, alkatrészeladás, szakmai felügyelet, vagy éppen üzemeltetés miatt ne lenne kapcsolatuk. Legutóbb is két gépet vittek Skóciába, amelyeket Kaposújlakon javítottak.