– Vallásos családból származunk, a gyermekünknek is ezt a példát mutattuk. A házszentelés nekünk egy fontos áldás a Jóistentől, hogy békesség és nélkülözés nélkül éljünk ebben a házban – mondta Palczert Zoltánné. Az utca másik oldalán fiúk otthonára is áldást kért a szőlősgyöröki család. – Pár éve költöztünk ide és közben gyarapodtunk, 2 kislányunk született. Erre a házáldásra eddig még nem volt lehetőségünk, de most nem szerettük volna kihagyni, mondta az ifjú családapa, Palczert Zoltán.



Szőlősgyörök másik felén Huberék is áldást vártak otthonukra Vízkeresztkor. – 2019 óta minden évben kérjük az áldást, egyetlen esztendő maradt ki, 2021-ben és akkor történt nálunk egy tragédia. Azóta egy alkalmat sem hagyhatunk ki. Hiszen, ha egy házat megáldanak, akkor a benne élők bízhatnak az egészségben, a szeretetben, a békében és a nyugalomban – mondta Huberné Bajzik Ibolya.

Vízkereszthez több néphagyomány is kapcsolódik. A karácsonyi időszak végével ez a karácsonyfák lebontásának ideje, illetve a házszentelések időszaka. – Régi tradíció a katolikus egyházban, hogy Vízkereszttel, január 6.-ával kezdődően megáldjuk a házakat. Ekkor kérjük a mindenható Istent, hogy az újonnan megáldott szenteltvízzel meghintett házaktól tartsa távol a gonosz lelkeket és az ördögnek a cselvetését – mondta Aranyi Zoltán plébános, aki sorra járta az otthonokat és áldotta meg az épületeket szombaton Szőlősgyörökben.

– Ezt a hagyományt valamikor az 1980-as években elevenítették fel újra a faluban, akkor először a pincesoron lévő pincékre kértek áldást a szőlősgazdák – mondta Klotz Péter polgármester, aki idén hosszú listát készített, hogy mely otthonokba kell ellátogatni. – Több mint 30 család kért áldást a házára. Ez a magas szám is mutatja, hogy a mai világban még inkább fontos a keresztény hagyományok ápolása.