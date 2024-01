A középiskola 11., 12. és 13. évfolyamos, jellemzően továbbtanulás előtt álló, végzős tanulóinak szóló tanácskozásra Kaposvárról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Intézetéből érkeztek oktatók. Hallgatók szintén jöttek, akik a kaposvári egyetemi életről meséltek a fiataloknak – ismertette Imre György, a Szent-Györgyi oktatója.

A grafikusokat Leitner Barna vezette be a képi ábrázolás világába, közösen egy festészeti feladatot oldottak meg. A fotósok számára Károly Sándor Áron mutatott be archaikus technikákat, mint a cianotípia és a fotogram – ezek egyébként az egyetemi tananyag részét képezik –, illetve a diákok portfólióit is átnézték közösen, hogy tökéletes anyaggal felvételizhessenek. A divat szak tanulóinak Herédi Győző tartott előadást, valamint a Jókai színházba is ellátogattak, hogy nem szokványos módon bepillantást nyerhessenek abba, miként készülnek a díszletek, a jelmezek a Munkácsy, a festőfejedelem című darabhoz Juhász Katalin jóvoltából, aki szintén Kaposváron tanít.

Imre György, a középiskola oktatója elmondta: a workshopra az adott lehetőséget, hogy a békéscsabai és a kaposvári intézmény pár hónappal ezelőtt együttműködési megállapodást kötött, és ebbe is belefoglalták, hogy érkeznek majd oktatók Békéscsabára Kaposvárról. Hozzátette, a vendégek számára bemutatták a Szent-Györgyi középiskolát, és kedvező visszajelzéseket kaptak az itt folyó munkával kapcsolatban. Bár a mostani volt az első workshop, továbbiakat is terveznek, és a partnerség keretében belül kiállítási anyagokat szintén cserélnének egymás között.

