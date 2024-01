– A Panzerhaubitze 2000 (PzH) önjáró löveg egy nagy páncélvédettséggel rendelkező, támogató fegyverrel felszerelt lánctalpas jármű, napjaink egyik leghatékonyabb tüzérségi eszköze – derült ki a honvédségi tájékoztatóból. A Lynxhez hasonlóan a PzH kezeléséhez is a modern technikát értő és kezelni képes fiatalokra van szükség. Ezzel kapcsolatban a főbb feltétel: a betöltött 18. életév, a cselekvőképesség valamint a büntetlen előélet mellett a magyar állampolgárság és a legalább nyolc általános iskolai végzettség. Fontos a jó fizikai teherbírás, a magas stressz- és monotonitás-tűrő képesség tovább bírni kell a bezártságot is.

A somogyiak számára is vonzó

Győri Tamás százados, a kaposvári 7. Hadkiegészítő- és Toborzó Központ parancsnoka közölte: Somogyból eddig 17-en jelentkeztek a tatai tüzérekhez. A kaposvári iroda folyamatosan várja az érdeklődőket a Baross Gábor utca 19. sz. alatti ügyfélszolgálaton és az interneten is tájékoztatást kaphatnak.

– Kaposvári toborzóink a bevonulás előtti hétvégén is várják a jelentkezőket – tájékoztatott Győri Tamás. – Február 10-én, szombaton és február 11-én, vasárnap nyolc és 16 óra között személyesen is fel lehet keresni a kaposvári irodát és online is lehet jelentkezni.

A tatai Klapka György 1. Páncélosdandárhoz február 12-én és 13-án lesz a bevonulás. Minden jelentkező előzetesen részt vesz egy komplex alkalmassági vizsgálaton, s ennek részeként többek közt laborvizsgálatokat – köztük drogtesztet – valamint EKG-t végeznek, továbbá sor kerül pszichológiai elbeszélgetésre és megvizsgálják a bevonulók fizikai állóképességét is.