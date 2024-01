A felhívást tavaly szeptemberben a 800 éve, III. Honóriusz pápa által megerősített Regula és Szent Ferenc Greccióban állított élő betlehemének emlékére indították, melyre több mint nyolcvanan jelentkeztek az ország különböző részeiből, illetve a határon túlról is.

A pályázatra több kategóriában lehetett pályázni egyénileg vagy csoportként betlehemmakettel, karácsonyi/betlehemi/grecciói tematikájú verssel és prózával vagy egyéb művészeti alkotással (rajz, kisfilm, fotó, zenemű), és maximum 15 perces betlehemes előadással. A vetélkedőre Szent Ferenc életének és Regulájának ismeretéből 4-5 tagú csoportokban neveztek a fiatalok.

A Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolájának diákjai alkotásukkal kiérdemelték a második helyezést. A gyerekek szakköri foglalkozás keretében alkották meg azt a szép fadobozt, melynek nyitható a fedele, az eleje pedig lehajtható és amelyben kialakították a betlehemi istállót és elhelyezték a Szent Család, a három király figuráját, körülöttük az állatokkal.

A fa mellett a kivitelezéshez hungarocellt is használtak a gyerekek, a figurák pedig 3D-s nyomtatással készültek, kézzel festve. A darányi diákok 15 ezer forint pénzjutalmat is kaptak, melyet mohácsi kirándulásra fordítanak, részt vehetnek az idei busójáráson.