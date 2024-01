A kaposvári Böjtösné Bali Gyöngyi barátnőjével érkezett a kaposfüredi iskolához, ahol egy tábla csokoládéval lehetett nevezni a túrára. Érdeklődésünkre elmondta, sokadik alkalommal döntött úgy, hogy belevág a kalandba, év elején ráadásul nagy szüksége is van a mozgásra. Egy másik túrázó Molnár Anikó kérdésünkre elmondta, tavaly vett részt először a túrán. Annyi élménnyel gazdagodott, hogy nem akarta kihagyni az idei gyaloglást sem. Hozzátette, a hosszabb, hét kilométeres távra nevezett, hogy minél több időt barangolhasson a természetben.

A túrán baráti társaságok, cégek és civil szervezetek is részt vettek. Antal Dominik a Csányi Alapítvány egyik egyetemistája lapunknak elmondta, az alapítványon belül Kaposváron működik egy túraklub szekció is, mellyel igyekeznek Somogy tájait bejárni, ezért is neveztek a füredi eseményre. Az egyetemista hozzátette, a környéken már sokszor bandukolt, a Háromkirályok túrán azonban most vett részt először.

Az eseményen több újítást is bevezettek. A mezőny több részletben indult el a Deseda tó irányába. Először azokat a túrázókat indították útnak, akik a hosszabb távra neveztek, majd fél órával később a rövid távú gyaloglók is csatlakoztak. A szervezők egy bögrét is készíttettek, melyet 2500 forintért kínáltak a résztvevőknek. Aki vásárolt, 1000 forinttal támogatta a helyi Napsugár Otthont. A Háromkirályok túra és Kaposfüred felirattal, valamint címerrel ellátott bögréből 160-at adtak el. Nagy Attila városi képviselő, a kaposfüredi részönkormányzat vezetője az eseményen elmondta, a túra idén csatlakozott az Egészséges Kaposvár 2030 programhoz, ezért is hirdették meg a hosszabb gyalogtávot.

A résztvevőket idén is több pincészet várta zsíroskenyérrel, forralt borral és meleg teával. Összesen 11 helyszínre térhettek be a túrázók. Nagy Attila kiemelte, 250 liter bort vásárolták, ebből készített a honvédség több kondér forralt bort, és teából is csináltak 200 litert. A túrázók biztosan nem maradtak éhesek. A szervezők a zsíroskenyérhez egy mázsa pékárut vásároltak.