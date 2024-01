Egy Rajnai pezsgőt is lehetett kóstolni a Hujber Pincészet standjánál. – Ez a brut kategóriájú, gyümölcsös-friss pezsgőnk újdonság, most kerül majd kereskedelmi forgalomba, valamint hoztunk fehér-rosé és vörös újborokat is – árulta el Hujber Attila. A balatonboglári borász hozzátette: a könnyed, reduktív fehér borok a legkedveltebbek a vendégeik körében. Androsics Ferenc borász ízelítőként megkóstoltatta a résztvevőkkel 2021-es Olaszrizling borát is, amely az Országház bora címmel is büszkélkedik.