Január másodikán 3830 grammal és 55 centivel született meg Klikker Richárd a kaposvári kórházban. Pár nappal később, amikor hazatértek a kórházból, Turi Beáta védőnő meglátogatta a családot, s magával vitte a babadobozt is.

– Sok hasznos holmi volt a dobozban – mondta Kováts Bonita, az édesanya, amikor a napokban náluk jártunk. Megjegyezte: a plédet, a pelenkaalátétet és szundikendőt használják már, a pelusba még bele kell nőniük. – Jó ötletnek tartom az ajándékdobozt, egy újszülött érkezésekor ugyanis mindig sok a kiadás egy családban – mondta el Kovács Bonita.

Turi Beáta kaposvári védőnőnek idén Ricsike volt az első, akinek babadobozt vitt ki. – Tavaly tizenhét újszülött volt a körzetemben, mindenki megkapta a kezdőcsomagot – mondta. – A legnagyobb sikere a kék-sárga színű szundikendőnek volt. Egy édesanya kétségbeesetten hívott fel korábban, hogy a nyunyókát elhagyták és hiába vettek másikat, a gyerek csak a régit szeretné – mesélte a védőnő.



A csomag tartalma változott:

a textilpelenka helyett eldobható pelenkaalátét került bele. – Azt látom, hogy használják a csomag tartalmát és a dobozt is megtartják, sokszor játéktároló lesz belőle – jegyezte meg a védőnő.

Turi Beáta elmondta azt is, hogy az újszülötteket az első hat hétben heti rendszerességgel, majd havonta látogatják egyéves korukig, de ezt követően is nyomon követik a gyerekeket hétéves korukig.

A kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint 2016 augusztusában indult a babadoboz kezdeményezésük. 2022 májusában már a háromezredik darab talált gazdára. A nyolc év alatt eddig 3900 babadobozt vittek ki a kaposvári újszülötteknek és szüleiknek a védőnők.

Korábban beszámoltunk róla: a vármegyeszékhelyen újabb bölcsőde épül az Irányi Dániel utcában. A 682 millió forintos beruházás a végéhez közeledik, az új bölcsődében negyvenkettő picit várnak majd.





Száztizenöttel született több gyermek mint tíz évvel ezelőtt Szita Károly a napokban ismertette, hogy 2023-ban 442 gyermek látta meg a napvilágot a somogyi vármegyeszékhelyen, 115-tel több mint tíz évvel ezelőtt. A házasságkötések száma is nőtt, tavaly 525 esküvőt rendeztek, ami 223-mal több, mint az azt megelőző évben, ez egyben az elmúlt tíz év legjobb adata. A polgármester szerint beérni látszanak azok az erőfeszítések, amelyeket a családok gyarapodásáért tett a városvezetés annak érdekében, hogy minél több gyermek szülessen Kaposváron.