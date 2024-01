Korábban is nagy tétje volt, ám az előttünk álló évben minden eddiginél többet veszíthet az, aki figyelmen kívül hagyja a bankok őszinteségi rohamát – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Európai előírások alapján minden évben, így idén január végéig is összefoglaló kimutatást kell küldeniük a bankoknak minden náluk számlát fizető ügyfél számára, amelyben tételesen kimutatják, hogy az előző évben milyen díjakat és költségeket számoltak fel számukra. A bankok a kimutatást az ügyfél által megadott csatornán juttatják el, ám az internetbanki felületeken elérhetőek lesznek - a BiztosDöntés.hu anyaga bankonként bemutatja, hol érdemes keresni a kimutatást.



18 százalék lehet a drágulás

A forintra lebontott költségekkel úgy érdemes szembesülni, hogy azok az idei évben minden eddiginél komolyabb mértékben emelkedhetnek. A fennálló szabályok szerint a pénzintézetek az előző évi fogyasztói árindex (infláció) mértékével korrigálhatják banki díjaikat, márpedig a 2023-as pénzromlás mértéke 18 százalék körül lesz, azaz ennyivel drágulhatnak a banki díjak 2024-ben.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője emlékeztetett: 2023-ban a pénzintézetek döntő része élt a lehetőséggel és közel a maximális, 14,5 százalékos mértékben emelte banki díjait. Gergely Péter szerint az idén a kereteken belül moderáltabb lehet az emelkedés, ám a bankok számára addig nincs érdemi lehetőség, hogy saját költségeik emelkedését másképp biztosítsák, amíg az átlagos bankszámla tulajdonosok közel 40 százaléka havonta maximum 5 tranzakciót végez. Az aktív bankhasználat ugyan szépen terjed, ám messze vagyunk az európai átlagtól.



Oda kell figyelni

Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái arra is felhívják a figyelmet, hogy tudatosabb bankhasználattal évi több ezer forintot is meg tudunk spórolni. A BiztosDöntés.hu szakértője a jegybank pénzforgalmi költségkimutatása kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az ügyfelek bankokkal kapcsolatos kiadásai körében messze nem a bankszámlavezetés költségei emelkedtek a leginkább. A számlacsomagokhoz és számlavezetéshez kapcsolódó banki bevételek az elmúlt év első kilenc hónapjában 12,2 százalékkal emelkedtek éves szinten, a kártyakibocsátásból származó bevételek 9,6 százalékkal nőttek. Ugyanakkor az egyéb, nem tranzakciókhoz kapcsolódó bevételek terén 90 százalékos drágulást mért az MNB.

A fentiek miatt fontos, hogy az ügyfelek az egységes díjértesítő alapján gondolkodjanak el azon, vajon olyan szolgáltatásokért fizetnek-e, amit ténylegesen igénybevesznek, illetve utánajárjanak annak, hogy egyes díjtételek miként csökkenthetőek. A legtöbb esetben ehhez nem kell új bankot keresnünk, saját számlavezető pénzintézetünk szolgáltatásai között is szép számmal találunk olyan megoldást, amivel olcsóbban bankolhatunk.



Alapszámla: olcsó megoldás

Gergely Péter emlékezet: 2023. július 1-jétől a bankoknak kötelezően kínált alapszámla maximális havidíja a bruttó minimálbér 1,5 százalékáról 0,5 százalékára csökkent. Ennek köszönhetően ez az átlagos magyar ügyfél tranzakciós gyakorlatának megfelelő számú ingyenes szolgáltatást nyújtó számla a korábbi havi 3000 forint helyett 1000 forintos díjért érhető el. Mindez azt jelenti, hogy pusztán az alapszámlára váltással az ügyfelek 60 százalékának, 4 millió ügyfélnek banki költségei legalább 15 százalékkal lehetnének csökkenthetőek.

A legalább havi 15 tranzakciót végző, a számlára rendszeresen pénzt utaló, a szakértők szerint digitálisan érett számlahasználók számára pedig a bankok szolgáltatáscsomagjai között egyre több helyen lehet fix díjas számlacsomagot találni, ahol a bank a havidíjért cserébe akár korlátlan számú tranzakciót biztosít ingyenesen az ügyfélnek.



Felesleges díjak iktathatóak ki

Ezeknél a megoldásoknál is érdemes figyelni: a BiztosDöntés.hu korábbi jelzései után az MNB Fizetési Rendszer Jelentésének készítői is arra figyelmeztetnek, hogy az egyik legkönnyebben kiváltható tétel a banki SMS szolgáltatás ingyenes internetes (push) üzenetté alakítása lehet.

A jegybank számításai szerint az ügyfelek által a sms-ekért fizetett átlagos éves díj 6390 forint körül alakult 2022-ben, ám volt, aki havonta fizetett ennyit, és többszázezer ügyfél esetében az SMS-ekért fizetett díj meghaladta az évi 20 ezer forintot. A mobilbankba érkező internetes üzenetekért a bankok egy része legfeljebb pár száz forintos havidíjat számol fel, így csak ezzel a szolgáltatásváltással drasztikusan csökkenthetőek a banki díjak – hívta fel a figyelmet Gergely Péter.