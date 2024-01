Balassa Dániel polgármester tájékoztatása szerint az első éjszaka négy állatok fogtak be, ám azóta egy sem sétált be a csapdába. A visszahúzódás oka lehet a vaddisznók ellési időszaka, ami ilyenkor aktuális. Ettől függetlenül a csapdázást március végéig folytatják, mert rengeteg kárt okoztak a nagyvadak a településen. Két csapdát helyeztek el Szigligeten, az egyiket a Csonka torony melletti területen, a másikat a nádüzem környékén. Mindkét csapda megközelítése szigorúan tilos, hiszen egyrészt ez akár veszélyes is lehet, másrészt a befogás sikeressége is múlhat rajta.